  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

نمایشگاه نقاشی‌های 11 برگزیده جوان در نگارخانه آن

29 خرداد نمایشگاه نقاشی‌های 11 هنرمند برگزیده دو دوره جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر در نگارخانه آن گشایش می‌یابد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این درحالی است که در این روز از کتاب دومین جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر رونمایی خواهد شد. در نمایشگاه تازه ترین آثار نقاشان برگزیده دو دوره جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر از هر هنرمند سه تا چهار اثر برروی دیوار می رود.
                                        
مرتضی پورحسینی، بهمن محمدی، سارا خلفی، لیلی رشیدی، سارا ابری، وحید چمانی، افشین چیذری، میلاد نعمتی، حسن روح الامین ،  سیاوش تصاعدیان و الهام بابایی آثارشان در این نمایشگاه به معرض تماشا گذاشته می شود.

 جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر در سال 85 به ریاست آیدین آغداشلو و هیأت داوری سیدمحمد احصایی، حسین خسروجردی، فرح اصولی، آریا اقبال شکوهی و سیدمهدی حسینی و در سال 87 به ریاست حسین خسروجردی و هیأت داوری فرح اصولی، محمدعلی بنی اسدی و دکتر حبیب الله صادقی برپا شده بود و در واقع 11 جوان نامبرده حاضر در نمایشگاه آن، منتخبین همین دو هیئت داوری می باشند.

نمایشگاه گروهی نقاشی آثار برگزیدگان دو دوره جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر تا چهارشنبه دوم تیر خواهد بود و علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 11 صبح تا 8 بعدازظهر از این آثار در نگارخانه آن واقع در خیابان ونک، خ سئول شماره چهل دیدن نمایند.

کد مطلب 1100553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها