به گزارش خبرگزاری مهر، این درحالی است که در این روز از کتاب دومین جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر رونمایی خواهد شد. در نمایشگاه تازه ترین آثار نقاشان برگزیده دو دوره جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر از هر هنرمند سه تا چهار اثر برروی دیوار می رود.



مرتضی پورحسینی، بهمن محمدی، سارا خلفی، لیلی رشیدی، سارا ابری، وحید چمانی، افشین چیذری، میلاد نعمتی، حسن روح الامین ، سیاوش تصاعدیان و الهام بابایی آثارشان در این نمایشگاه به معرض تماشا گذاشته می شود.

جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر در سال 85 به ریاست آیدین آغداشلو و هیأت داوری سیدمحمد احصایی، حسین خسروجردی، فرح اصولی، آریا اقبال شکوهی و سیدمهدی حسینی و در سال 87 به ریاست حسین خسروجردی و هیأت داوری فرح اصولی، محمدعلی بنی اسدی و دکتر حبیب الله صادقی برپا شده بود و در واقع 11 جوان نامبرده حاضر در نمایشگاه آن، منتخبین همین دو هیئت داوری می باشند.

نمایشگاه گروهی نقاشی آثار برگزیدگان دو دوره جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر تا چهارشنبه دوم تیر خواهد بود و علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 11 صبح تا 8 بعدازظهر از این آثار در نگارخانه آن واقع در خیابان ونک، خ سئول شماره چهل دیدن نمایند.