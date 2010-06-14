برگزاری همایش "حکمت شیعی و علم و تمدن اسلامی" در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این همایش که با حضور معاون برنامه ریزی استانداری و جمعی از مدیران استان برگزار شد،گفت: ‌یکی از علتهای انتخاب قزوین به عنوان محل برگزاری این همایش وجود مزیتهای استان و قابلیتهای موجود در قزوین است که با تشکیل جلسات کارشناسی و هماهنگی با برخی از دستگاه های ذیربط تلاش لازم جهت اجرای این همایش با یک غنا و محتوای علمی پربار صورت گرفته است.

اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری نیز درخصوص علت برگزاری این همایش در قزوین گفت: به علت اینکه ملاصدرا بخشی از زندگی خود را در منطقه قزوین سپری کرده است این همایش در این شهر برگزار خواهد شد بطوری که قرار بود محل اجرای آن در اصفهان یا قزوین باشد که به علت های مختلف این شهر، انتخاب شد.

وی افزود: در این همایش 11 سخنران مطرح و سه باستان شناس به ایراد دیدگاه های کارشناسی و تخصی خود خواهند پرداخت و فراخوان مقاله علمی نیز از دیگر برنامه های همایش خواهد بود.

در ادامه در خصوص نحوه ارائه مقاله؛ عناوین سخنرانی ها و زمان برگزاری بحث و تبادل نظر شد.

این همایش با همکاری بنیاد حکمت اسلامی صدرا، استانداری قزوین، حوزه علمیه و آموزش و پرورش برگزار می شود.