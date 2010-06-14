"فلسفه باستان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به بررسی فلسفه باستان از سال 600 پیش از میلاد تا سال 500 بعد از میلاد مسیح(ع) می‌پردازد.

ذهن بشر همواره تشنه درک حقایق عمیق و ژرف است. بشر همواره برای فهم و درک حقیقت بی قرار بوده و پرسشگری و تلاش برای نیل به حقیقت در درون او وجود داشته است.

بشر همواره به دنبال کشف حقایق و سؤالات خود در دنیای فیزیکی و متافیزیکی بوده است.

این مجموعه به بررسی سؤالات و مفاهیمی می‌پردازد که همواره دلمشغولی انسان بوده و سعی دارد با روش فلسفی بدان پاسخ دهد. این مفاهیم و سؤالات فلسفی در طول سالیان متمادی بسط و توسعه پیدا کرده است.

در این کتاب ارتباط میان فلسفه و دین و مبانی ریاضیاتی اندیشه فلسفی مورد بررسی قرار گرفته است.