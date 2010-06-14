ترکاشوند به عنوان "بازیکن - مربی" به تیم پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن دریافت کننده قدرتی زن کشورمان سال گذشته با تیم سایپا در مسابقات باشگاهی کشور شرکت کرد اما در فاصله سه هفته مانده به پایان نیم فصل نخست این رقابت‎ها، به دلیل مواجه شدن با آسیب دیدگی شدید در یک سانحه رانندگی از ادامه همراهی نارنجی پوشان بازماند.

این اتفاق که موجب تشدید آسیب دیدگی کهنه و قدیمی ترکاشوند شده بود منجر به تصمیم وی برای کناره گیری همیشگی از والیبال شد. با این حال امروز این ملی پوش قدیمی از حضور دوباره خود در میادین هم به عنوان بازیکن و هم مربی، خبر می‌دهد.

محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار ضمن تائید این مطلب اظهارداشت: اینکه کسی همزمان به عنوان مربی و بازیکن در والیبال ایران کار کند، اتفاقی نادر است. اما به هر حال تجربه جدیدی است. خصوصا برای من که شرایط خاصی دارم و در عین حال دوست ندارم از والیبال جدا شوم.

وی با اشاره به غیبت 5 ماهه خود از میادین والیبال ادامه داد: با توجه به آن وضعیت بحرانی که داشتم و 5 ماه استراحتی که پشت سر گذاشتم در حال حاضر شرایط کلی خوبی دارم. همنیکه خطر را پشت سر گذاشتم جای شکر دارد. در عین حال مصمم هستم بازگشت خوبی به میادین داشته باشم.

بازیکن دریافت کننده قدرتی زن کشورمان تصریح کرد: تمریناتم را به طور صد در صد شروع نکرده‎ام. با توجه به استراحت چند ماهه باید آرام آرام وارد تمرینات سنگین شوم. البته پیش از آغاز کار رسمی و براای بازی کردن از پزشکم مشورت می‌گیرم و با درنظر گرفتن توصیه‌های او کار می‎کنم. تا آنجا شرایط اجازه دهد بازیکن پرسپولیس خواهم بود و اگر نه، به عنوان مربی در کنار این تیم کار می‎کنم.

ترکاشوند با تاکید بر اینکه با وجود توافقات نهایی هنوز قرارداد خود را به عنوان "بازیکن - مربی" با پرسپولیس منعقد نکرده است، دیگر اعضای کادر فنی این تیم را معرفی کرد و گفت: داوود آهنگری سرمربی و امیر حسین منظمی مربی تیم است. حضور قابل توجه در لیگ 89 برنامه این کادر فنی است. برای این منظور فهرست بازیکنان مورد نظر به مدیران باشگاه ارائه شده است. ضمن اینکه قصد داریم اردویی اروپایی برای آماده سازی بهتر بازیکنان برپا کنیم.