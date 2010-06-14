به گزارش خبرگزاری مهر، شاید استیو جابز در هنگام عرضه آی - پد اپل به جهان رایانه هرگز به دلفینها فکر نکرده باشد اما مرکز تحقیقات دلفینها در مکزیک از محصول پیشرفته شرکت اپل برای انجام تحقیقاتی شگفت انگیز در رابطه با چگونگی برقراری ارتباط میان این جانداران مورد استفاده قرار گرفته است.

دانشمندان در این مرکز از آی - پدی ضد آب برای برقراری ارتباط با دلفینی به نام مرلین استفاده می کنند. "جک کاسویتز" محققی که در جستجوی روشهایی است تا دلفینها با کمک آنها بتوانند احساسات خود را به بهترین شکل برای انسانها تشریح کنند می گوید: "مرلین بسیار باهوش است، درست مانند بقیه دلفینها و برای استفاده از آی-پد از خود تمایل زیادی نشان می دهد."

مرلین دو ساله می تواند بر روی نشانه هایی بر روی نمایشگر آی-پد ضد آب ضربه بزند و کاسویتز معتقد است مرلین به زودی قادر خواهد بود نسبت به طیف گسترده تری از نشانه ها عکس العمل نشان دهد.

به گفته کاسویتز استفاده از آی - پد بخشی از تحقیقات مداوم آنها برای یافتن تکنولوژی لمسی مناسبی است که دلفینها بتوانند آن را با کمک پوزه خود فعال کنند. پس از بررسی های گسترده و بازبینی محصولات مختلف به نظر می رسد انتخاب نهایی از میان Toughbook پاناسونیک و آی-پد اپل باشد.

تمرین دادن مرلین بخشی از مطالعات طولانی مدتی است که بر روی هوش دلفینها در حال انجام است. دلفینها در حفظ ارتباطات پیچیده در میان یک گروه اجتماعی بزرگ شهرت داشته و از سیستم موثر ارتباطاتی متشکل از اصوات کلیک مانند یا سوت مانند برای برقراری ارتباط با یکدیگر برخوردارند. اما تا کنون شواهدی از آنچه بتوان آن را زبان ویژه دلفینها خطاب کرد به دست نیامده است.

بر اساس گزارش لایو ساینس، کاسویتز در حال حاضر برای نسلهای بعدی لوح رایانه ها پیشنهاداتی دارد که می توانند به مطالعات وی کمک کنند. به گفته وی ضد آب بودن، پر سرعت بودن پردازشگر، حساسیت لمسی بالا، نمایشگر ضد انعکاس و برنامه های دوستدار دلفینها ویژگی هایی هستند که برای لوح رایانه های نسل بعدی حیاتی خواهند بود.



وی می گوید: "ما به تکنولوژی های پر سرعتی نیاز داریم که بتوانند در واکنش نشان دادن مناسب و سریع نسبت به دلفینها به ما کمک کنند."