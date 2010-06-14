رویکرد امسال اوقات فراغت استان فارس حضور فعالانه تشکلهاست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: در این رابطه اعتقاد داریم اگر رویکردها را به سمت این تشکلها در بحث اوقات فراغت تغییر دهیم می توان در استان به نتایج موثری رسید و گامهای مطلوبی نیز برداشت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سیاستهای نظام به سمت اصل 44 و ورود بخش خصوصی شکل گرفته اما در بحث اوقات فراغت هنوز به تشکلها اعتماد نمی شود، افزود: با استفاده از این تشکلهای بزرگ می توان از نگاه های کمی و آماری به سوی نگاه های کیفی حرکت کرد و از شرایطی که اکنون دستگاه ها پیرامون خودشیفتگی آماری دارند تا حدودی بیرون آمد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس با اشاره به اینکه در راستای ایجاد این ابر تشکلها که بناست عملیات اجرایی اوقات فراغت استان را نیز به دست بگیرند، برگزاری اردوهای آموزشی به نام "صراط" پیش بینی شده، اضافه کرد: برای این اردوها برترین های مجموعه ای از فعالین اجتماعی و فرهنگی استان انتخاب شدند و برگزاری اردوها نیز در شش دوره اعم از دانشجویی، خواهران، شهرستانهای استان، نخبگان علمی و فرهنگی و... طراحی شده است.

حجت الاسلام اسماعیل پور عنوان کرد: از خلال این اردوها می توان تشکل هایی را که قرار است اوقات فراغت استان را مدیریت کنند بیرون کشید.

وی با اشاره به وضعیت جامعه امروز بیان کرد: در کشور ما 80 درصد از استفاده کنندگان فضای مجازی را جوانان، نوجوانان و کودکان شامل می شود و در استان فارس نیز قشر عظیمی از جمعیت را نسل جوان تشکیل می دهد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس با اشاره به نقش ابزارهایی نظیر تلویزیون و فضاهای مجازی در رشد فردگرایی نیز بیان کرد: در عمده کشورها نقش تلویزیون در برنامه ریزیهای اوقات فراغت بسیار کم است این در حالیست که این نقش در کشور ما پررنگ تر دیده می شود و در مقابل آن حوزه هایی مثل کتابخوانی و بخشهای محتوایی حضور کم رنگتری دارند در حالیکه باید دانست فردگرایی یک آسیب جدی به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که جوان وقت خود را به استفاده از ابزارهایی مثل تلویزیونها و گیم نت ها می گذراند از روحیه اجتماع محوری به سمت فردگرایی تغییر شکل می دهد، عنوان کرد: باید کارهای جمعی نظیر اردوها و.. تقویت شود و این امر باید در اوقات فراغت مورد تاکید قرار گیرد.

حجت الاسلام اسماعیل پور به مباحث اطلاع رسانی و تبلیغات و مشکلاتی که در این حوزه در بخش فرهنگ وجود دارد نیز اشاره کرد و گفت: امروز نوع نگاه به یک تبلیغات تجاری و یک تبلیغ فرهنگی برای مسئولان تفاوتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری شیراز و شورای شهر باید در راستای حمایت از تبلیغات فرهنگی همکاری بیشتری داشته باشند، افزود: اهالی فرهنگ زمانی که برای یک تبلیغ کوچک اوقات فراغت قصد انجام کاری دارند با ماموران تندخوی شهرداری مواجه می شوند.

در ادامه جلسه معاون سازمان ملی جوانان استان فارس نیز با اشاره به اینکه ناامیدی از دستگاه های دولتی در حوزه اوقات فراغت باعث شد که به تشکلها روی آوریم، عنوان کرد: در اردوهای صراط آموزشهای لازم برای تشکلهایی که بناست مدیریت اوقات فراغت استان را در آینده بر عهده بگیرند پیش بینی شده است.

علی خواجه نژاد با اشاره به اینکه در این اردوها پنج هزار نفر از جوانان استان حضور دارند، افزود: این اردوها از 10 تیرماه شروع می شود و تا 19 مرداد ماه نیز ادامه دارد و اردوگاه های پیش بینی شده نیز شامل یکی از مناطق سپیدان ، منطقه باجگاه و اردوگاه اقلید است.