به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام صبح امروز با حضر علی زارعی نجفدری مشاور رئیس جمهور و دبیرکل این اجلاس در محل انتشارات علمی - فرهنگی برگزار شد.

تاکنون میان ناشران مسلمان جهان گسستی وجود داشته است

در ابتدای این جلسه نجفدری در توضیح چرایی برگزاری اجلاس مذکور با اشاره به مسائل حوزه نشر در جهان اسلام در قیاس با دنیای غرب، گفت: متاسفانه تاکنون میان ناشران مسلمان جهان گسستی وجود داشته که در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب به عینه مشاهده می‌شود. این گسست سبب شده ناشران مسلمان جهان نه تنها با هم آشنا نباشند و نتوانند هم‌افزایی ایجاد کنند بلکه در بسیاری موارد کارهای یکدیگر را خنثی می‌کنند.

وی افزود: ما ایده برگزاری اجلاس اخیر را سال 86 و با توجه به وجود چنین مشکلی طراحی و با بسیاری از ناشران مسلمان جهان مذاکره کردیم و اتفاقاً آنها هم وجود چنین گسستی را تائید می‌کردند و با ایده برگزاری اجلاس ناشران جهان اسلام موافق بودند. ما کوشیدیم که غالب ناشران مسلمان را گرد هم بیاوریم تا زمینه تعامل و گفتگو درباره مشکلات مشترک فراهم شود.

حضور ناشر و مولف از 30 کشور در نخستین دوره اجلاس

مشاور رئیس جمهور با اعلام خبر برگزاری نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در روزهای 30 و 31 خرداد در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، هدف اصلی از این کار را ایجاد زمینه آشنایی ناشران مذکور و در گام‌های بعدی ایجاد تشکلی جهانی توسط آنها در حوزه نشر برشمرد و از حضور 60 ناشر و نویسنده و مترجم از 30 کشور جهان خبر داد.

به گفته علی زارعی نجفدری ناشرانی از 19 کشور آسیایی من جمله جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، امارات عربی متحده، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، چین، سوریه، عراق و عربستان سعودی، 4 کشور اروپایی شامل بریتانیا، بوسنی و هرزگوین، روسیه و فرانسه و 5 کشور آفریقایی شامل اتیوپی، تانزانیا، غنا، کنیا، مصر و نیجریه در اجلاس مذکور حضور دارند.

وی همچنین از سخنرانی شخصیت‌های ممتاز و درجه اول کشور و اندیشمندان داخلی و خارجی حوزه نشر در اجلاس یادشده خبر داد و گفت: همچنین 5 نشست تخصصی درباره 5 محور شامل 1- دنشر قرآن و معارف قرآنی 2- نشر الکترونیک در جهان اسلام 3- حقوق مولفین در جهان اسلام 4- سیستم توزیع و اقتصاد نشر و 5- نیازسنجی موضوعات فکری، فرهنگی و حرفه‌ای ناشران جهان اسلام در این اجلاس دوروزه برگزار می‌شود که خروجی آن سند راهبردی نخستین دوره آن خواهد بود.

دبیرکل نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سهم نپیوستن ایران به قانون جهانی کپی‌رایت در بی‌میلی ناشران کشورهای اسلامی برای حضور در این اجلاس، ضمن رد این مدعا، گفت: تعداد ناشرانی که به اجلاس می‌آیند کم نیست و 30 کشور تعداد زیادی است. ضمن اینکه این اتفاق برای اولین بار است که در جهان رخ می‌دهد. تجربه چنین کارهایی در کشورهای غربی وجود دارد که کمتر از این تعداد هم در جلساتشان حضور داشته‌اند.

نشر در بسیاری کشورها توسط دولت شروع شد

مشاور رئیس جمهور با تشریح دو دیدگاه موجود در حوزه نشر که یکی قائل به حضور موثر دولت و دیگری مخالف این حضور است، بر لزوم توجه به یک دیدگاه سوم تاکید کرد و گفت: باید پذیرفت که در بسیاری از کشورها نشر توسط دولت شروع شد و این سوال که "چرا دولت باید وارد حوزه نشر شود؟" منطقی نیست. از سوی دیگر بخش خصوصی باید در حوزه نشر فعال باشد و دولت از آن حمایت کند.

زارعی نجفدری ادامه داد: ما در این اجلاس به دنبال تلفیقی بین حوزه نشر دولتی و خصوصی هستیم و اگر این تلفیق ایجاد شود، زمینه پویایی صنعت نشر مهیا می‌شود.

وی همچنین اجلاس ناشران جهان اسلام را به میزبانی انتشارات علمی - فرهنگی، حرکتی مستقل ارزیابی کرد که البته با حمایت مادی و معنوی دولت و مشخصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و ابراز امیدواری کرد تداوم یابد.