برگزاری اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین عباس نیا ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: هشتمین اجلاس هیئت عمومی سازمانهای نظام مهندسی معدن سراسر کشور تیرماه امسال و همزمان با ایام بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد برگزار می شود.

دبیر مجمع هشتمین اجلاس هیئت عمومی سازمان های نظام مهندسی معدن سراسر کشور گفت: از جمله محورهای مهم مورد بحث در این مجمع تعیین خط مشی و برنامه های سازمان، تصمیم گیری در خصوص اصلاح یا تکمیل دستورالعملها و مقررات مورد نیاز، بررسی و جمع بندی گزارشهای سازمانهای استانی، بررسی مسایل و مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان طرف متقاضی خدمات فنی و مهندسی و بطور کلی بررسی عملکرد و ارایه پیشنهادات برای رفع مشکلات و کمبودهای طرف عرضه وتقاضای خدمات مهندسی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان گفت: مجمع عمومی فوق به مدت دو روز با حضور مسئولان عالی رتبه وزارت صنایع و معادن، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دستگاه های اجرایی ذیربط استانی، روسا و اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی معدن 30 استان و کارآفرینان معدنی استان در محل هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.