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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

برگزاری اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: همزمان با ایام بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن هشتمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور طی تیرماه در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین عباس نیا ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: هشتمین اجلاس هیئت عمومی سازمانهای نظام مهندسی معدن سراسر کشور تیرماه امسال و همزمان با ایام بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد برگزار می شود.

دبیر مجمع هشتمین اجلاس هیئت عمومی سازمان های نظام مهندسی معدن سراسر کشور گفت: از جمله محورهای مهم مورد بحث در این مجمع تعیین خط مشی و برنامه های سازمان، تصمیم گیری در خصوص اصلاح یا تکمیل دستورالعملها و مقررات مورد نیاز، بررسی و جمع بندی گزارشهای سازمانهای استانی، بررسی مسایل و مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان طرف متقاضی خدمات فنی و مهندسی و بطور کلی بررسی عملکرد و ارایه پیشنهادات برای رفع مشکلات و کمبودهای طرف عرضه وتقاضای خدمات مهندسی است.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان گفت: مجمع عمومی فوق به مدت دو روز با حضور مسئولان عالی رتبه وزارت صنایع و معادن، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دستگاه های اجرایی ذیربط استانی، روسا و اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی معدن 30 استان و کارآفرینان معدنی استان در محل هتل پردیسان مشهد برگزار می شود. 
کد مطلب 1100571

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