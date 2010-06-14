به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین خسروشاهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با مدیران اداه کل تعاون آذربایجان شرقی افزود: شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان ‌شرقی در راستای اجرای برنامه غربالگری دیابت در شهر تبریز برای امور مربوط به کارشناسی تغذیه می‌توانند مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: از تمام شرکت‌های داوطلب دعوت به عمل می‌آید تا تاریخ 28 خرداد ماه امسال برای دریافت شرایط و مدارک به واحد بیماری‌های مرکز بهداشت شهرستان تبریز واقع در میدان جهاد(نصف‌راه) مراجعه کنند.

در جلسه مشترک مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضرورت تغییر رویه‌های این دانشگاه در راستای بسترسازی برای فعالیت در قالب شرکت‌های تعاونی و خصوصی بررسی شده بود.

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی بهداشتی و درمانی آذربایجان شرقی، اعلام کرد: تبریز پیشتاز تاسیس شرکت‌های تعاونی خدماتی و بهداشتی در کشور است.

مهرانگیز صفری می‌گوید: از سال 1378 که نخستین شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی در آذربایجان شرقی تاسیس شد، خوشبختانه این شرکت‌ها در بسیاری از موارد موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده‌اند.

وی اضافه کرد: واگذاری صحیح و مناسب مراکز بهداشتی و درمانی دولتی به بخش تعاون این فرصت را فراهم می‌آورد که خدماتی مناسب و مطلوب ارائه شود.

صفری با بیان اینکه در حال حاضر 74 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی در آذربایجان شرقی تشکیل شده‌اند، افزود: 45 درصد این شرکت‌های تعاونی در حال حاضر فعال هستند و دلیل عدم فعالیت سایر شرکت‌ها نیز مشارکت ندادن آنان در امر واگذاری خدمات دولتی است.

در حال حاضر 100 شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی در آذربایجان شرقی فعالیت دارند که یک سوم آنها فعال نیست این در حالی است که استان آذربایجان شرقی به عنوان استان پیشرو در امر تعاونی‌های بهداشتی و درمانی، به عنوان پایلوت کشوری مطرح است و نخستین شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی نیز در تبریز تأسیس شده است.