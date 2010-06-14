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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

همایش "اقتصاد اسلامی" در سنگاپور برگزار می‌شود

همایش "اقتصاد اسلامی" در سنگاپور برگزار می‌شود

با تکیه بر محور فرصتهای اقتصاد اسلامی در بازارهای اقتصادی آسیا، همایش دو روزه بین‌المللی "بانکداری و اقتصاد اسلامی" امروز دوشنبه 24 خرداد ماه در سنگاپور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این همایش در شرایطی برگزار می‌شود که روند بهبود اقتصاد جهان به دنبال بحران جهانی اقتصاد درحال طی شدن است.

همایش بانکداری و اقتصاد اسلامی سنگاپور از سوی سازمان پول سنگاپور برگزار می‌شود و حدود 300 نفر از رهبران صنعتی به منظور بررسی فرصتهای تازه اقتصاد اسلامی در بازارهای آسیا در آن شرکت دارند. 

 لیم کیانگ وزیر تجارت و صنعت سنگاپور در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس اجلاس اظهار داشت: آسیا و خاورمیانه با تقویت ارتباط در تمام سطوح می‌توانند توسعه یکدیگر را تکمیل کرده و به دنبال زمینه‌های رشد برای منافع دو جانبه باشند.

وی تأکید کرد که بحران مالی روند رشد آسیا را متوقف نکرده است، در حقیقت رشد اقتصاد در آسیا با افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری متقاعدکننده‌تر شده و برای توسعه این هدف سنگاپور در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند محل ارتباط خاورمیانه برای ورود و سرمایه‌گذاری در آسیا باشد.

وی اظهارداشت: چشم‌انداز کلی اقتصاد اسلامی به رغم شکافهای منفی ایجاد شده بر سر بحران اقتصادی جهان مثبت است.

سنگاپور به عنوان یک مرکز اقتصادی ارائه کننده خدمات اقتصادی کامل است و برای توسعه نقش خود در ارتقای اقتصاد اسلامی در پاسخ به افزایش نیاز منطقه ای برای محصولات و خدمات شرعی اعلام آمادگی کرده است.

وزیر تجارت و صنعت سنگاپور همچنین افزود: اقتصاد اسلامی با آگاهی و تطبیق در مراکز اقتصادی بسیار در شرایطی قرار گرفته که می‌تواند نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا کند.

کد مطلب 1100574

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