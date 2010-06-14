به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این همایش در شرایطی برگزار می‌شود که روند بهبود اقتصاد جهان به دنبال بحران جهانی اقتصاد درحال طی شدن است.

همایش بانکداری و اقتصاد اسلامی سنگاپور از سوی سازمان پول سنگاپور برگزار می‌شود و حدود 300 نفر از رهبران صنعتی به منظور بررسی فرصتهای تازه اقتصاد اسلامی در بازارهای آسیا در آن شرکت دارند.

لیم کیانگ وزیر تجارت و صنعت سنگاپور در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس اجلاس اظهار داشت: آسیا و خاورمیانه با تقویت ارتباط در تمام سطوح می‌توانند توسعه یکدیگر را تکمیل کرده و به دنبال زمینه‌های رشد برای منافع دو جانبه باشند.

وی تأکید کرد که بحران مالی روند رشد آسیا را متوقف نکرده است، در حقیقت رشد اقتصاد در آسیا با افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری متقاعدکننده‌تر شده و برای توسعه این هدف سنگاپور در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند محل ارتباط خاورمیانه برای ورود و سرمایه‌گذاری در آسیا باشد.

وی اظهارداشت: چشم‌انداز کلی اقتصاد اسلامی به رغم شکافهای منفی ایجاد شده بر سر بحران اقتصادی جهان مثبت است.

سنگاپور به عنوان یک مرکز اقتصادی ارائه کننده خدمات اقتصادی کامل است و برای توسعه نقش خود در ارتقای اقتصاد اسلامی در پاسخ به افزایش نیاز منطقه ای برای محصولات و خدمات شرعی اعلام آمادگی کرده است.

وزیر تجارت و صنعت سنگاپور همچنین افزود: اقتصاد اسلامی با آگاهی و تطبیق در مراکز اقتصادی بسیار در شرایطی قرار گرفته که می‌تواند نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا کند.