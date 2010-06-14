کودهای بیولوژیک طبیعی ترین راه حفظ حیات خاک است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدحسین ارزانش پیش از ظهر دوشنبه در سخنرانی علمی با عنوان "استفاده از کودهای بیولوژیک در توسعه پایدار کشاورزی" در گرگان افزود: جامعه موجودات زنده به عنوان یکی از ارکان اصلی تاثیرگذار و تاثیر پذیر این مجموعه محسوب می شود زیرا با تنظیم سوخت و سازها و اداره چرخه های عناصر غذایی، تعادل ارتباط های درونی و بازده کل سیستم را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

وی اظهار داشت: با توجه به رشد روزافزون جمعیت و پدیده انفجار جمعیتی، تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه و امنیت غذایی یکی از نگرانی های اساسی در هر کشور است.

ارزانش با تاکید بر اینکه منابع خاک برای آینده کشاورزی به مدیریت و حفاظت نیاز دارد، افزود: لازمه مدیریت خاک، دستکاری در منابع خاک به منظور دستیابی به حد مطلوب بازده به ازای نهاده مصرفی است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: عرضه مواد آلی به خاک، به دلیل پاسخگویی به حیاتی ترین نیاز آن، بزرگترین مزیت این قبیل کودهاست، علاوه بر اینکه تأمین عناصر غذایی بصورتی کاملا متناسب، با تغذیه طبیعی گیاهان، کمک به تنوع زیستی، تشدید فعالیتهای حیات، بهبود کیفیت و حفظ بهداشت محیط زیست و در مجموع، حفظ و حمایت از سرمایه های ملی (خاک، آب، منابع انرژی غیر قابل تجدید) از مهمترین مزایای کودهای بیولوژیک محسوب می شوند.

وی اضافه کرد: در این راستا کشاورزی پایدار برای تأمین نیازهای غذایی حال و آینده بشر مورد توجه خاص تمامی متخصصان کشاورزی از جمله علوم خاک بوده و بطور عمده تحقیقات و بررسی ها، در جهت ایجاد زمینه ها و بسترهایی است که منجر به پایداری تولیدات کشاورزی و یا حذف آن دسته از فعالیتهایی است که در خلاف جهت پایداری است.

وی ادامه داد: تأکید بر کشاورزی پایدار از اینجا ناشی می شود که آگاهی ما نسبت به محدودیت زمینهای قابل کشت دنیا، مشکل فراگیر تخریب خاک، کاهش سریع کیفیت محیط زیست، وابستگی شدید به منابع غیر قابل تجدید و نیاز به حفظ منابع خاک برای استفاده دراز مدت در مقابل بهره کشی از خاک برای سود آوری کوتاه مدت روز به روز افزایش می یابد.

این استاد مرکز تحقیقات کشاورزی تاکید کرد: نتیجه گسترش استفاده درست و منطقی از این نهاده ارزان و موثر می تواندضمن حفظ سلامت خاک در افزایش کمی و کیفی محصولات و در نهایت سلامت جامعه بسیار اثر بخش و تاثیرگذار باشد.