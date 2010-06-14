کشتی "به سوی غزه" از ایران عازم فلسطین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نورانی در نشست خبری امروز دوشنبه با خبرنگاران درباره اعزام کشتی کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه گفت: از 38 سال پیش تاکنون غزه در فشار خون و آتش به سر می برد و این فشار ها از زمانی که حماس در انتخابات به پیروزی رسید بیشتر شده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 22 روزه و مقاومت جانانه مردم غزه اقدام یک محاصره غیر انسانی این منطقه کرده و اجازه رسیدن ابتدایی ترین مایحتاج مردم این منطقه مثل مواد غذایی را نمی دهد ، ولی پس از بی فایده بودن تلاش دولت ها برای ارسال کمک های انسان دوستانه به این مردم این بار ملت ها دست به کار شده و انتفاضه ارسال کشتی های امداد رسانی را در وسعت گسترده به راه انداخته اند.

قائم مقام جمعیت دفاع از ملت فلسطین این اقدام ملت های آزادیخواه را برای رژیم صهیونیستی غیر قابل پیش بینی عنوان کرد و گفت:هم اکنون رژیم غاصب فلسطین بر سر دو راهی قرار گرفته است و اگر در مقابل این کشتی ها ایستادگی کند با واکنش افکار عمومی در جهان مواجه می شود و چنانچه راه را برای رسیدن کمک های انسان دوستانه باز کند محاصره غزه شکسته می شود.

نورانی اعزام کشتی های آزادی را یک نقطه عطف برای رها سازی فلسطین از چنگال رژیم صهیونیستی دانست و گفت: با این اقدام آینده خوبی را برای مردم فلسین پیش بینی می کنیم و به نظر می رسد که مقاومت مردم مظلوم فلسطین پس از 62 سال به حصول نتیجه نزدیک شده است.

وی از همه مردم آزادیخواه جهان خواست که به این اقدام کمک کنند و گفت: جمعیت دفاع از ملت فلسطین به عنوان یک نهاد مردمی هم صدا با مردم آزادیخواه جهان هفته آینده یک کشتی تحت عنوان بسوی غزه برای مردم این منطقه اعزام خواهد کرد.

قائم مقام جمعیت دفاع از ملت فلسطین افزود: کاروان این جمعیت به سبک کمک های دوران 8 سال دفاع مقدس در شهرهای مختلف مستقر شده و کمک های بشر دوستانه مردم کشورمان را برای اعزام به غزه جمع آوری خواهد کرد ولی اجناسی که برای این مردم ارسال می شود متفاوت از جنس کمک های دوران دفاع مقدس بوده و بیشتر از 4 نوع کالای مواد غذایی فاسد نشدنی ، مصالح ساختمانی ، لوازم بهداشتی و لوازم التحریر و اسباب بازی برای کودکان غزه خواهد بود.

نورانی در ادامه سخنان خود اعلام کرد : این نخستین کشتی بوده و از خرمشهر به عنوان نماد مقاومت ایرانی به غزه به عنوان نماد مقاومت فلسطینی گسیل می شود پس از این کشتی بخشی دیگر از کمک های انسان دوستانه مردم کشورمان از طریق شمال کشور و بندر استانبول به غزه ارسال خواهد شد.

وی با اعلام اینکه اقشار مختلفی از حضور در کشتی ایرانی کمک های انسان دوستانه به مردم غزه استقبال کرده اند گفت: چند هزار نفر تا به امروز در سایت مربوط به همین موضوع ثبت نام کرده اند که در میان آنها هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشورمان نیز حضور داشته و در این میان از دانشجویان و جوانان بسیاری ثبت نام به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه این کاروان ها ادامه خواهد داشت تا محاصره نوار غزه شکسته شود گفت: کشتی جمعیت دفاع از ملت فلسطین جدای از کشتی هلال احمر بوده ولی در رابطه با ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم غزه با هم هماهنگ هستیم.

نورانی همچنین از رسانه ها دعوت کرد که از این اتفاق بزرگ گزارش و اخبار لازم را تهیه کنند و گفت: با وجود محدودیت همراه شدن خبرنگاران در کشتی های باری تلاش خواهیم کرد تعدادی از خبرنگاران داوطلب را در این کشتی همراه خود داشته باشیم و چنانچه میسر باشد یک شناور مسافری نیز در کنار این کشتی کمک های انسان دوستانه افراد داوطلب را به نوار غزه برساند.

قائم مقام جمعیت دفاع از ملت فلسطین در پاسخ به این سئوال که آیا تمهیدات امنیتی نیز برای کشتی ایرانی در نظر گرفته شده است گفت: ما کاملا یک نهاد دولتی هستیم و مایل هم نیستیم این شناورها مورد حمایت نظامی قرار گیرند ، یا ما را به اسارت گرفته و به شهادت می رسانند و یا اینکه می توانیم محاصره غزه را بشکنیم که در هر دو صورت پیروزی از آن ما خواهد بود.

وی در مورد اولویت افراد اعزامی به این سفر گفت: ما هزاران نفر داوطلب برای اعزام داریم ولی کسانی که به زبان مسلط بوده و یا تخصص خاصی دارند که در جریان این سفر مورد نیاز باشد از اولویت برخوردارند ، با این حال ما سعی خواهیم کرد همه کسانی که ثبت نام کرده اند در دوره های مختلف به غزه اعزام کنیم.

نورانی در پایان با اعلام سایت مربوط به این جمعیت شماره حساب بانک ملی 0106034785003 را جهت جمع آوری کمک های بشر دوستانه برای مردم غزه معرفی کرد.