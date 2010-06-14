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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

"ژاک لاکان" به کتابفروشی‌ها آمد

"ژاک لاکان" به کتابفروشی‌ها آمد

کتاب "ژاک لاکان" نوشته شون هومر با ترجمه محمد علی جعفری و سید محمد ابراهیم طاهائی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب نویسنده سعی کرده است تا حد امکان برخی از نافذترین اجزای اندیشه لاکان را با قرار دادن آنها در زمینه‌ پدید آمدنشان به خواننده معرفی کند.

در مقدمه کتاب می‌خوانیم: بدون تردید مهمترین روانکاو پس از زیگموند فروید،  ژاک لاکان (1901-1981) ملقب به بنیانگذار و پدر روانکاوی است. کار او به طرز عمیقی بحث‌انگیز است و علم روانکاوی را هم در مقام نظریه ذهن ناخودآگاه و هم در مقام فعالیتی بالینی دگرگون کرده است. اکنون بیش از پنجاه درصد روانکاوان دنیا از روشهای لاکانی استفاده می‌کنند. در عین حال تأثیر لاکان در فراسوی دیوارهای اتاق معاینه بین اندیشمندان روانکاوی مدرن بی‌نظیر است.

 تفکر لاکانی امروزه در رشته‌های مطالعات ادبی و سینمایی، مطالعات زنان و نظریه اجتماعی نفوذ کرده است و در حوزه‌های گوناگونی مانند آموزش و پرورش، مطالعات حقوقی و روابط بین‌الملل به کار می‌رود.

از عناوین مطرح شده در این کتاب می‌توان به "امر خیالی"، "امر نمادین"، "عقده ادیپ و معنای فالوس"، "سوژه ناخودآگاه"، "امر واقع" و "تفاوت جنسی" اشاره کرد.

کتاب "ژاک لاکان" با شمارگان 1650 نسخه در 204 صفحه و به قیمت 3800 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1100583

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