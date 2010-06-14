اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا در شهر هوانگشان چین "رضا افضلی" و "عرفان امیری" بر سکوی نخست آسیا ایستادند.

در وزن 74 کیلوگرم این رقابتها رضا افضلی ابتدا در دو تایم حریف تاجیکستانی را شکست داد و در دوره های دوم و سوم نیز برابر کشتی‌گیران ژاپن و قزاقستان به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت که در این مرحله با نتایج یک بر صفر و سه بر صفر حریف قرقیزستانی خود را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

در این مسابقات در وزن 96 کیلوگرم عرفان امیری دیگر کشتی گیر ملی پوش کرمانشاهی ابتدا کشتی‌گیری از ازبکستان را مغلوب کرد، سپس با پیروزی مقابل حریفی از قزاقستان به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی کشتی‌گیر کره‌ی جنوبی را با نتایج شش بر صفر و دو بر صفر شکست داد و قهرمان این وزن شد.

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای 22 و 23 خردادماه با حضور 17 کشور در شهر هوانگشان چین برگزار شد و در پایان آن تیم کشتی آزاد جوانان ایران با شش مدال طلا، یک مدال نقره و یک برنز و کسب 77 امتیاز با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت.

مرحله دوم رالی قهرمانی کشور در کرمانشاه برگزار می شود

به مناسب سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد در تنگه مرصاد مرحله دوم مسابقات رالی قهرمانی کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود.

این مسابقات در قسمت خودرو دو دیفرانسیل هفتم و هشتم مرداد ماه در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار خواهد شد.

در این مسابقات از همه استانهای کشور یک تیم می توانند حضور داشته باشند و از استان کرمانشاه نیز چند تیم در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

این مسابقات در هفت کلاس چهار سیلندر کاربراتور و انژکتور ، شش سیلندر کاربراتور و انژکتور و هشت سیلندر برگزار می شود.

مسابقات سوارکاری جام شهدای دانشجو در کرمانشاه برگزارشد

مسابقات سوارکاری جام شهدای دانشجو در پیست سوارکاری دهکده المپیک کرمانشاه برگزار شد.

این مسابقات در دو بخش یک راندی با احتساب زمان و خطا ، پرش و سواری با موتور برگزار شد.

در قسمت یک راندی با احتساب زمان و خطا "فاطمه گردانی"، "امین دارابی" و "آرمان مدلل" به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

همچنین در قسمت پرش و سواری با موتور "نوید فرجام فر"، "وحید فرجام فر" و "آرمان مدلل" مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

این مسابقات در سطح آزاد برگزار شد که از تمام افراد واجد شرایط برای شرکت در این مسابقه دعوت به عمل آمد.

این مسابقات با حضور داوران رسمی و با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد.

کلاس بازآموزی و آمادگی مربیان شنای استان کرمانشاه برگزار شد

هیئت شنای استان کرمانشاه در اجرای دستورالعمل فدراسیون شنای کشور با هدف یکسان سازی و هماهنگی در شیوه های آموزشی مربیان شنا در بخش آقایان یک دوره کلاس آموزشی و بازآموزی برگزار کرد.

این کلاس در خانه شنا مجموعه ورزشی شهید اشرفی اصفهانی زیر نظر "حشمت الله اجاق" مدرس فدراسیون شنا برگزار شد.

بنا به اعلام هیئت شنای استان کرمانشاه در این دوره حضور کلیه مربیان صرف نظر از هر درجه مربیگری الزامی بود که مجوز همکاری آموزشی با کلیه استخر ها منوط به ثبت نام و موفقیت در آزمونهای تئوری و عملی محسوب شد.

هیئت شنا استان کرمانشاه حضور یک منجی غریق در کلیه تایم های آموزشی در بخش بانوان و آقایان را الزامی کرده است.