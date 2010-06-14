  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

از سوی سازمان زمین شناسی؛

اطلس نقشه‌های ژئوشیمی پزشکی خاورمیانه تدوین می شود

اطلس نقشه‌های ژئوشیمی پزشکی خاورمیانه تدوین می شود

مجری طرح زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معادن با اشاره به ایجاد برخی بیماریها براساس منشاء زمین گفت: در این زمینه طرح‌هایی در حال انجام است که از آن جمله می‌توان به تدوین اطلس نقشه‌های ژئوشیمی پزشکی در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرح رحمانی امروز دوشنبه در اولین همایش بین‌المللی زمین شناسی پزشکی با بیان اینکه زمین شناسی پزشکی مطالعه اثر زمین و عوارض آن بر روی سلامت کلیه موجودات است، افزود: این رشته دانشی میان رشته‌ای است که با توجه به اهمیت علوم کاربردی در ارتقای سطح زندگی جوامع در دنیا انجام تحقیقات بنیادی و پایه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مجری طرح زمین شناسی پزشکی به اهداف این علم اشاره کرد و یادآور شد: ژئوشیمی پزشکی و مشخص کردن ناهنجاریها و توزیع آلاینده‌های طبیعی در زمین، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، آنالیز نمونه‌های محیط‌های مختلف زمین شناسی پزشکی و تلفیق داده‌های مربوط به اطلاعات پایه ژئوشیمی و زمین شناسی و همچنین کشف ارتباط بین فرآیندهای زمین شناسی موثر در توزیع عناصر سمی در محیط از اهداف اصلی این مطالعات محسوب می‌شود.

دبیر علمی سمینار بین‌المللی زمین شناسی پزشکی با بیان اینکه انجام طرح‌های بین رشته‌ای در گرو ایجاد همکاریهای چند سویه است، از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در منطقه خاورمیانه خبر داد و یادآور شد: در این راستا اجرای طرح‌های زمین شناسی پزشکی، تدوین اطلس نقشه‌های ژئوشیمی پزشکی، تحلیل و تفسیر داده‌های زمین پزشکی، زمین دامپزشکی و زمین گیاه پزشکی در کشور به سازمان زمین شناسی ایران به عنوان نماینده و مسئول انجام تحقیقات و پژوهش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه واگذار شده است.

وی به برگزاری اولین همایش زمین پزشکی اشاره کرد و یادآور شد: شناسایی ریسک فاکتورهای محیطی و راههای کاهش خطرات ناشی از عوامل ژئوژنیک (زمین‌زاد) و آنتروپوژنیک (انسان‌زاد) در سلامت عمومی جامعه، افزایش توجه سیاست‌گذاران سلامت جامعه به علوم زمین، ارتقا جایگاه کاربردی علوم زمین و تبادل اطلاعات در دسترسی به جدیدترین یافته‌ها در مورد علل زمین محیطی ابتلا به بیماریهای مزمن از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

کد مطلب 1100586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها