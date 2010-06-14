به گزارش خبرنگار مهر، فرح رحمانی امروز دوشنبه در اولین همایش بین‌المللی زمین شناسی پزشکی با بیان اینکه زمین شناسی پزشکی مطالعه اثر زمین و عوارض آن بر روی سلامت کلیه موجودات است، افزود: این رشته دانشی میان رشته‌ای است که با توجه به اهمیت علوم کاربردی در ارتقای سطح زندگی جوامع در دنیا انجام تحقیقات بنیادی و پایه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مجری طرح زمین شناسی پزشکی به اهداف این علم اشاره کرد و یادآور شد: ژئوشیمی پزشکی و مشخص کردن ناهنجاریها و توزیع آلاینده‌های طبیعی در زمین، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، آنالیز نمونه‌های محیط‌های مختلف زمین شناسی پزشکی و تلفیق داده‌های مربوط به اطلاعات پایه ژئوشیمی و زمین شناسی و همچنین کشف ارتباط بین فرآیندهای زمین شناسی موثر در توزیع عناصر سمی در محیط از اهداف اصلی این مطالعات محسوب می‌شود.

دبیر علمی سمینار بین‌المللی زمین شناسی پزشکی با بیان اینکه انجام طرح‌های بین رشته‌ای در گرو ایجاد همکاریهای چند سویه است، از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در منطقه خاورمیانه خبر داد و یادآور شد: در این راستا اجرای طرح‌های زمین شناسی پزشکی، تدوین اطلس نقشه‌های ژئوشیمی پزشکی، تحلیل و تفسیر داده‌های زمین پزشکی، زمین دامپزشکی و زمین گیاه پزشکی در کشور به سازمان زمین شناسی ایران به عنوان نماینده و مسئول انجام تحقیقات و پژوهش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه واگذار شده است.

وی به برگزاری اولین همایش زمین پزشکی اشاره کرد و یادآور شد: شناسایی ریسک فاکتورهای محیطی و راههای کاهش خطرات ناشی از عوامل ژئوژنیک (زمین‌زاد) و آنتروپوژنیک (انسان‌زاد) در سلامت عمومی جامعه، افزایش توجه سیاست‌گذاران سلامت جامعه به علوم زمین، ارتقا جایگاه کاربردی علوم زمین و تبادل اطلاعات در دسترسی به جدیدترین یافته‌ها در مورد علل زمین محیطی ابتلا به بیماریهای مزمن از جمله اهداف برگزاری این همایش است.