بناهای تاریخی شیراز با تصاویر پانوراما نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این برای نخستین بار است که تصاویری با این شیوه از اماکن تاریخی شیراز تهیه شده و از سوی شهرداری شیراز در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

شهرداری شیراز همچنین قصد دارد در نخستین دوره این نمایشگاه که در تیرماه در تهران برگزار خواهد شد، دستاوردهای خود را در زمینه الکترونیکی کردن فعالیت های شهری به معرض دید عموم بگذارد.

تاکنون تعدادی از تولیدکنندگان وسایل صوتی و تصویری، برخی شهرداری های کشور، شرکت های خصوصی و دولتی برای حضور در نخستین نمایشگاه مدیریت الکترونیک شهری اعلام آمادگی کرده اند.

این نمایشگاه که در اواخر تیرماه امسال در تهران و با حمایت دفتر فناوری ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، به دنبال ارائه آخرین دستاوردهای و فعالیت های مدیریت الکترونیک شهری در کشور است.

تجهیزات و خدمات توسعه شبکه های الکترونیکی، تجهیزات و خدمات مخابراتی، نظام تایید هویت و اصالت در مدیریت شهری، بانکداری الکترونیک، مدیریت حمل و نقل الکترونیکی و زیرساخت‌های فناورانه خدمات الکترونیک در مدیریت شهری از جمله محورهای برگزاری این نمایشگاه خواهد بود.

همچنین ارائه کاربرد شبکه‌های حسگر بی سیم در مدیریت شهری مانند ترافیک، آب های سطحی، مدیریت بحران، تکنولوژی ارتباطات ماهواره ای، تدارکات و بازاریابی الکترونیکی از جمله محورهای برگزاری نخستین نمایشگاه مدیریت بین المللی الکترونیک شهری خواهد بود.