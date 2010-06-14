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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

برنامه پنجم توسعه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی می شود

برنامه پنجم توسعه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی می شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه‌های هفته جاری کمیسیون به بررسی موارد برنامه پنجم توسعه در چهار محور اصلی آموزش و پرورش، آموزش عالی، علوم تحقیقات و فناوری و آموزش پزشکی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله حیدری افزود: در حال حاضر با دو نگاه لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی قرار داده‌ایم در نگاه اول بند بند لایحه پیشنهادی دولت خوانده می‌شود و نظرات اصلاحی و تکمیلی کارشناسان مرکز پژوهش ها و نمایندگان به آن افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: نگاه دوم بر اساس اسنادی است که در دست داریم، با بررسی اسنادی چون چشم انداز 20 ساله، تجربه‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته از برنامه توسعه سال های گذشته و همچنین گزارش های ارسالی از دانشگاه‌ها و مدارس، مواردی به لایحه دولت الحاق می‌شود.

حیدری افزود: در کمیسیون آموزش و تحقیقات تلاش می کنیم احکام جامعی در این چهار محور به تصویب برسانیم در هفته جاری جلسات کمیسیون به صورت پیوسته به این موضوع اختصاص دارد.

کد مطلب 1100591

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