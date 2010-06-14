هیج دولتی به اندازه دولت احمدی نژاد از هنرمندان قدردانی نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی با اشاره به فرهنگ و تمدن و هویت ایران زمین اظهار داشت: صنایع دستی ما که تاریخ کهنی دارد حکایت گر فرهنگ و تمدنی دیرینه است و موجب فخر همه ایرانیان است.

رحیمی با بیان اینکه ایران مهد تمدن و فرهنگ باستانی است، افزود: ایران را که یکی از کشورهای نامدار در تاریخ بشریت است با فرهنگش می شناسند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه هنر و صنعت در ایران شاخه هایی از مولود فرهنگ با عظمت ایرانی هستند، گفت: کشورهای دنیا که در صنایع دستی نامی دارند، معمولا در چند رشته سرآمد هستند، اما در ایران 200 رشته و صنایع دستی زنده و پویا وجوددارد .

وی در ادامه با بیان اینکه یونسکو هر سال مسابقه مهر اصالت رابرگزار می کند که در آن چند مورد از صنایع کشورها را ممهور به مهر اصالت می کند گفت چند سال پیش در اصفهان که این مراسم برگزار شد جمهوری اسلامی ایران به اندازه همه کشورهای صاحب صنایع دستی مهر اصالت گرفت، به طوریکه 52 مهر اصالت بر صنایع دستی ما زدند.

رحیمی صنایع دستی ما که در هر استان رنگ و بوی خاص آن استان را دارد هنوز راه زیادی را برای رسیدن به جایگاه واقعی خود باید طی کند گفت: ابتدا باید راه سوء استفاده از صنایع دستی ایران را در دنیا سد کنیم که به نام صنایع دستی ایران برخی از کشورها اجناس نامرغوب خود را روانه بازار می کنند، ضمن اینکه باید احداث شهرک های صنعتی در سراسر کشور زمینه سازی کنیم تا هنرمندان در این شهرک ها گرد هم آیند و همایشی از صنعت کاران با محصولاتشان بوجود آید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توقع رئیس جمهور از صنایع دستی کشور عنوان کرد توقعی که آقای احمدی نژاد از صنایع دستی کشور دارند حفظ هویت و آرم ایرانی و همچنین افزایش کیفیت و مرغوبیت آن است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی از هنرمندان قدردانی نکرده است گفت: البته در دیگر امور هم به همین شکل است به طوریکه روز گذشته به مناسبت سالگرد انتخابات در هر وادی که آماری ارائه می دادیم مشاهده می کردیم که دولت احمدی نژاد قابل مقایسه با هیچ دولتی نبوده است.

رحیمی گفت: برخی از کارها که توسط رئیس جمهور طی 5 سال گذشته انجام شده نه تنها بالاتر از دولت های گذشته بوده بلکه بیشتر از دولت های پیشین انقلاب بوده است.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه در بخش صنایع دستی 120 هزار نفر را در دولت بیمه کردیم که البته این میزان کفایت نمی کند و باید آن را افزایش دهیم، گفت: باید سازوکاری اندیشیده شود که هنرمندان بالای 50 سال را نیز بتوانیم بیمه کنیم.

وی با بیان اینکه دولت خود را موظف می کند که از دو قشر هنرمندان و صنعتگران حمایت کند، ابراز امیدواری کرد که در سالهای باقیمانده از دولت دهم همه مشکلات مربوط به حوزه صنایع دستی و هنرمندان و به ویژه هنرمندان پیشکسوت حل شود.

رحیمی با تاکید بر اینکه همه محصولات صنعتگران باید ممهور به مهر استاندارد باشد گفت: در کشورهای دیگر صنایع دستی بیشتر جنبه اقتصادی دارد در حالیکه باید هنرمندان و صنعتگران در ایران جنبه فرهنگی، تمدنی و هویتی ایرانیان را در آثار خود به نمایش بگذارند.

به گزارش مهر سرود ملی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی سروده شد.

همچنین پس از سخنان معاون اول رئیس جمهور از هنرمندان برجسته کشور تقدیر به عمل آمد.