روستاهای بالای 1500 نفر باید دهیار تمام وقت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید کاظم علوی صبح دوشنبه در نشست دهیاری های بخش مرکزی این شهرستان، کمبود اعتبارات را از مشکلات اساسی در حوزه امور روستایی بویژه در روستاهای شهرستان بیرجند دانست و افزود: توزیع اعتبارات بر اساس نرخ جمعیتی شهرستان در کشور صورت می گیرد که با توجه به نرخ 40 درصدی جمعیت روستایی بیرجند و پایین بودن این نرخ، سهم این شهرستان از اعتبارات ابلاغی نیز کاهش می یابد.

وی تامین اعتبار در این حوزه را تنها از طریق درآمدهای واصله از واحدهای خدماتی صنعتی و تجاری از حریم شهرها عنوان کرد و بیان داشت: در صورت محقق شدن این امرو واریز شدن درآمدها ی مطرح شده به حساب دهیاری ها بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

علوی با اشاره به کمبود اعتبار در بخش های روستایی، اظهار داشت: حقوق دهیاران به شکل بهتری تغییر کرده و بر اساس قانون کار، معادل 10 روز کاری در ماه و میزان فعالیت دهیاری ها تعیین خواهد شد.

وی با اشاره به این که دهیاری ها یک دستگاه اجرایی هستند، تصریح کرد: بر اساس قوانین جدید و بررسی های انجام شده، دهیاران باید در راستای یک دستگاه اجرایی عمل کنند که بر این اساس باید یک ذی حساب بر درآمدها و اعتبارات دریافتی و دهیاری ها نظارت کند.

علوی با بیان این که برای هر کیلومتر آب رسانی به روستاها 300 میلیون ریال هزینه می شود، تاکید کرد: پروژه های آب رسانی باید با مطالعات دقیق برای روستاهایی انجام شود که نسبت جمعیت و مهاجرت در آن سنجیده شود.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی در پایان از برخی افراد که برای آبیاری درختان روستاها از آب شرب استفاده می کنند، انتقاد کرد و یادآور شد: در حال حاضر چون بیشتر نیازهای مردم در بخش های زیربنایی مثل برق، مخابرات، خانه بهداشت و ...فراهم شده، تامین آب دغدغه مهم روستاییان است و خودشان باید در حفظ و نگهداری از آن تلاش کنند.

فرماندار بیرجند نیز در این نشست اجرای عدالت و حفظ اقتدار در عین تعادل را از مهمترین ویژگیهای دهیاران دانست و گفت: در این راستا کسانی که در رسیدگی به امور مردم کوتاهی کنند باید از صحنه خارج شوند.

محمدعلی قاسم زاده نداف با اشاره به اینکه دهیاران باید با مردم و مسئولان تعامل جدی تری برقرار کنند، افزود: باید جایگاه و منزلت دهیاران احیا شود زیرا دهیاران نقش موثری در ساماندهی امور مختلف در روستاها از جمله در اجرای پروژه ها و توجیه مردم به نحو مقتضی ایفا می کنند.

فرماندار بیرجند در پایان با بیان اینکه مردم در برخی شهرها و به خصوص روستاها دچار رکود شده به نحوی که هیچ کار درآمدزا و طرح خود اشتغالی در آن ها انجام نمی شود، یادآور شد: دهیاران باید در روستاها محور کارآفرینی شده و با ایجاد شرکت های تعاونی، خدماتی، بسته بندی و ... در جهت درآمدزا شدن روستاها فعالیت کنند.