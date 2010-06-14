به گزارش خبرگزاری مهر، داروال در این نشست به بررسی تعهدات و پیمانهایی که انسان آن را تقبل می‌کند خواهد پرداخت. این سؤال مطرح بوده که چرا انسان خود را موظف به پذیرش عهد و پیمانی می‌کند و تحت چه شرایطی پذیرش تعهدات قابل قبول است؟

داروال در این نشست به بررسی نسبت میان تعهد و آزادی اراده می‌پردازد و این موضوع را کنکاش می‌کند که چطور انسانی که دارای اراده آزاد است خود را متعهد به دیگری می‌سازد.

داروال برای پاسخ‌دهی به این سؤالات دیدگاه فلاسفه‌ای چون رالز و اسکانلون را مورد بررسی قرار می‌دهد.

استفن داروال استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان و اوهایو امریکا است و رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا بوده است. ادله بی‌طرف، اخلاق فلسفی و رفاه و مراقبت عقلانی از جمله آثار او هستند.