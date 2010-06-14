معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اعلام کرد: شرکت ها و مشاغلی که شرایط این مرکز را برای استقرار در این پارک ها احراز کنند، از معافیت های مالیاتی و و گمرگی بهره خواهند برد.

براین اساس این گونه از شرکت ها در نهایت از مزایایی چون امکان انجام تحقیقات چند رشته ای در پارک، تسهیل ارتباط با مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه، استفاده از امکانات و زیرساختهای مشترک و کاهش هزینه های بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمانهای داخلی و خارج بهره مند خواهند شد.

براساس تجربه جهانی، پارک های علم و فناوری به عنوان بستر و ساختاری کلیدی و با اهمیت برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری در کشورهای گوناگون شناخته و به کار گرفته شده اند.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همچنین اعلام کرده که قصد دارد برای معرفی ظرفیت های اشتغالزایی و تولید ثروت در این موسسه، در نخستین نمایشگاه مدیریت الکترونیک شهری که اواخر تیرماه جاری برگزار می شود، حضور یابد.