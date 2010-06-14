مراسم بزرگداشت شهدای موتلفه سه شنبه در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه آمده است: حزب موتلفه اسلامی به اطلاع عموم مردم می‌رساند مراسم یادمان طلایه‌داران آفتاب (شهدای 26 خرداد) که پیش از این قرار بود در مسجد دانشگاه تهران برگزار گردد به علت برخی مشکلات روز سه شنبه هفته جاری ساعت 17 الی 19 در مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار می‌گردد.

در ادامه می خوانیم حزب موتلفه اسلامی از عموم مردم ولایتمدار ایران اسلامی جهت حضور در مراسم چهل و پنجمین سالگرد شهیدان امانی، بخارایی، صفارهرندی و نیک‌نژاد که در مسجد امام صادق (ع) برگزار می‌گردد دعوت به عمل می آورد.





