گردش مالی 35 درصدی خرید و فروش کالاها از طریق منفعت کارت سپهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در مراسم رونمایی از طرح منفعت سپهر در استان خراسان رضوی گفت: ظرفیت بانکداری در ایران بالاست، به شرط اینکه از این ظرفیت برای ایجاد خدمات جدید و نوین با توجه به توانایی های کشور از لحاظ فکری و زیر ساختها استفاده شود.

مدیر عامل بانک صادرات افزود: بانکداری در دنیای امروز به صورت سنتی نیست که فقط پول از یک فرد اخذ و به فرد دیگری پرداخت شود و در این فرآیند نقل و انتقال صورت گیرد، بلکه در بانکداری نوین چگونگی خلق فرصت و خدمت به مردم مد نظر است.

وی با اشاره به طرح منفعت سپهر گفت: این طرح با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها و در حقیقت ارائه منفعت به جامعه ایجاد شده است. این طرح منفعت به تولید کنندگان، توزیع کنندگان و شبکه بانکی و اقتصادی را مد نظر دارد.

جهرمی تعداد کارتهای بانکی بانک صادرات را 14 میلیون که تا پایان امسال به 20 میلیون کارت سپهر افزایش خواهد یافت، ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه تعداد حسابهای بانک صادرات 34 میلیون حساب است، برنامه افزایش کارتها را در دستور کار قرار داده ایم.

وی تعداد دستگاههای pos این بانک را بیش از 274 هزار که تا پایان امسال به 400 هزار افزایش خواهد یافت، ذکر کرد و افزود: هم اکنون بسیاری از فروشندگان و تولیدکنندگان برای انعقاد قرارداد طرح منفعت سپهر با بانک صادرات اعلام آمادگی کرده اند.

جهرمی از ایجاد نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز برای راه اندازی این طرح خبر داد و گفت: مشتریان دارنده سپهرکارت و سایر کارت های الکترونیکی بانک صادرات بر حسب نوع شغل خود از تخفیفات 5 تا 40 درصدی این طرح استفاده خواهند کرد.

مدیر عامل بانک صادرات طرح منفعت سپهر را به عنوان یک طرح ملی و ضد تورمی در جهت منفعت فروشندگان، تولید کنندگان و ... عنوان و پیش بینی کرد که رقمی معادل 30 تا 35 درصد کل گردش اقتصادی در خرید و فروش کالاها با بلوغ این طرح از طریق منفعت کارت سپهر انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: سپهر کارت و دیگر کارتهای الکترونیکی این بانک به خودی خود یک صرفه جویی بزرگ در هزینه های زندگی دارند آن ایجاد می کند و واحدهای تجاری و خدماتی متعدد که نیازمندیهای مردم را تامین می کنند، طرف قرارداد با بانک صادرات ایران قرار می گیرند.

جهرمی همچنین با اشاره به اجرای طرح برات کارت تضمینی در بازار تهاتری ایرانیان توسط بانک صادرات، اظهار داشت: این طرح نیز به منظور کمک به بخش تولید و رفع مشکلات نقدینگی آنها صورت گرفت.

وی گفت: 130 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور به صورت تسهیلات کوتاه مدت کمتر از یک سال به صورت مستقیم پرداخت می شود، نه از طریق ضمانت نامه ها و غیره، بنابراین طرح برات کارت تضمینی به منظور کمک به بخش کسب و کار ایجاد شد.

جهرمی ادامه داد: بخش عمده 130 هزار میلیارد تومان مذکور با عمق گرفتن برات کارت تضمینی می تواند وارد بخش تولید شود، بدین صورت که مجموعه نقدینگی در اختیار بانک ها اجازه می یابد که به بخش های مولد سوق یابد.

همچنین در ادامه این مراسم مروج الشریعه معاون استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت دهم در راستای اشتغالزایی خواستار ادامه روند منطقی کمک به بخش خصوصی، کارآفرین و فعال کشور در این خصوص شد.

وی با تاکید بر اینکه قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید به کمک بخش خصوصی شتافت، گفت: هم اکنون 97 درصد فعالیت بخش اقتصادی استان خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی واقعی است که بیشترین فشارها را نیز تحمل می کنند.

معاون استاندار خراسان رضوی به فقدان منابع بانکی برای گردش فعالیت بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: شورای پول و اعتبار باید به تامین وجوه اداره شده در نظام مالی و بودجه ای کشور توجه خاصی داشته باشد، زیرا واحدهای اقتصادی نیازمند وجوه اداره شده هستند.