اصولگرایان بر وحدت و اجرای اسناد بالادستی تمرکز کنند

غلامحسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین درگفتگو با خبرنگار مهر در بیان مهمترین ضرورت های جریان اصولگرا در زمان حاضر، با بیان این مطلب افزود: جریان اصولگرا باید ضمن تقویت وحدت میان خود، در جهت اجرای اسناد بالادستی همچون چشم انداز 20 ساله، اجرای اصل 44 و پیشرفت عدالت در کشور تلاش کند.

وی ادامه داد: پرداختن به مطالبات مردم در زمینه معیشتی، تقویت امنیت کشور در برابر مسائل منطقه و توجه به رشد اقتصادی در کشور، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه جریان اصولگرایی قرار گیرد.

امیری در بیان لزوم بازتعریف چهارچوب های اصولگرایی با توجه به جاذبه ها و دافعه هایی که به تازگی دراین جریان رخ می دهد ، اظهارداشت: اصولگرایی باید در چارچوب بیانات مقام معظم رهبری تعریف شود و تعریف رهبری از اصولگرایی کفایت می کند.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: وجود سلایق مختلف در جریان اصولگرایی خوب است اما نباید این اختلاف سلیقه منجر به ایجاد اختلاف در میان اصولگرایان شود، چرا که این موضوع به ضرر جریان اصولگرایی است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد وحدت ملی در جامعه تلاش کنیم، اظهار داشت: مشکلات ناشی از نبود وحدت در جامعه برای همه است و دودش به چشم همه ما می رود.

امیری همچنین در بیان اینکه برخی تصور می کنند جریان اصولگرایی در پی حذف اصلاح طلبان است ، گفت: اصلاح طلبانی که در چارچوب نظام هستند قابل حذف کردن نیستند.

وی ادامه داد: وحدت میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نیز در کشور ضروری است وهمه باید از مناقع کشور دفاع کنیم و یک ید واحده باشیم .