تحقق اعزام 100 درصدی مشمولان وظیفه به خدمت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد جواد زاده کمند در مراسم تودیع خود از سازمان وظیفه عمومی در تشریح اقدامات صورت گرفته در این سازمان افزود: این سازمان در سه سال گذشته تلاش کرد تا با استمرار روند تحولی مسئولان قبلی زمینه را برای خدمت صادقانه، بی‌منت به مردم عزیزمان فراهم‌تر کند.

وی بهبود فرآیند رسیدگی و کاهش زمان رسیدگی به درخواست مشمولان حداقل به میزان یک ماه، توسعه و تقویت رده‌های وظیفه عمومی متناسب با شأن و منزلت مخاطبان و تکریم ارباب رجوع را از اقداماتی برشمرد که در سازمان وظیفه عمومی صورت گرفته است.

سردار زاده کمند افزود: تلاش برای خوشایندسازی خدمت سربازی و پیشرو بودن در این زمینه، ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات مشمولان، توسعه سامانه مکانیزه وظیفه عمومی به تمامی شهرهای دارای رده‌ی وظیفه عمومی در کشور به تعداد 336 رده و توسعه فعالیتها و اطلاع رسانی و راه اندازی و توسعه مرکز مشاوره و پاسخگویی حضوری و تلفنی که در طول هر ماه به حدود 25 هزارمشمول به شکل حضوری و 12 هزار نفر به شکل تلفنی مشاوره داده می شد، از دیگر اقدامات این سازمان طی سه سال گذشته است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: پذیرش و اجرای مأموریتهای جدید و انجام آنها با بسیج تمامی منابع موجود از جمله صدور متمرکز کارت پایان خدمت سربازان منقضی خدمت نیروهای مسلح، تبدیل کارتهای دستی به هوشمند معافیت و در آینده نزدیک پایان خدمت از دیگر اقدامات انجام شده است.

سردار زاده‌کمند اعلام کرد: از ابتدای سال 88 تا کنون بیش از 860 هزار فقره کارت صادر شده که ظرفیت ما در سال حدود 210 هزار فقره بود یعنی یک رشد 400 درصدی را در این زمینه داشته‌ایم.

وی اظهار داشت: برقراری ارتباط الکترونیکی با بسیاری از نیروهای مسلح، راه اندازی هیئت ورزشی سربازان و برگزاری المپیاد ورزشی سراسری سربازان نیز در این سه سال صورت گرفته است.

رئیس سابق سازمان وظیفه عمومی رسیدگی به درخواست بیش از 370 هزار نفراز متقاضیان معافیت فرزند چهارم خانواده‌ای که سه فرزند آنان خدمت کرده بود و صدور کارت بیش از 280 هزار نفر از آنان را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

سردار زاده کمند گفت: احتساب و ثبت کسر خدمت ایثارگری و بسیجی، توسعه برنامه‌های ملاقات مردمی که در طول سال رسیدگی به درخواست حدود 70 هزار نفر رسیدگی می‌شد، استانداردسازی رفتار کارکنان و مهارت افزایی با اجرای بیش از 90 هزار نفر ساعت در سه سال گذشته و توسعه بهره گیری از فناوری روز و امکانات بالفعل کشور از دیگر اقدامات این سازمان است.

وی اظهار داشت: در مدت سه سال مسؤولیت سازمان وظیفه عمومی بیش از 20 برنامه مهم که یکی از آنها بهره‌مندی از سیستم مکانیزه و بیش از 600 دفتر خدمات الکترونیک انتظامی برای ارائه خدمات به مشمولان صورت گرفته است.

سردار زاده کمند گفت: تقویت حوزه پژوهشی و اتاق فکر در سازمان وظیفه عمومی، توسعه معنویت و فضای صمیمی و همکاری خالصانه، توسعه نظارت سیستمی از رده‌های وظیفه عمومی به طوری که در طول سال 88 بیش از 275 رده وظیفه عمومی مورد بازرسی و نظارت قرار گرفته و تقویت تعامل منطقی و بسیار خوب با ستاد کل نیروهای مسلح و تمامی سازمانهای عمده نیروهای مسلح از دیگر اقدامات سازمان وظیفه عمومی طی سه سال گذشته است.

