اوباما بزرگترین دشمن اسرائیل است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، روزنامه "یدیعوت آحارونوت" با انتقاد از مواضع اخیر "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در پی جنایت کاروان آزادی، ادعا کرده است : اوباما تاکنون هیچ واکنشی در حمایت از اسرائیل نداشته است.

این روزنامه با اشاره به مشکلات پیش آمده میان رژیم صهیونیستی و کشورهای جهان در قبال حمله به کاروان آزادی خواستار واکنش از سوی اوباما در حمایت از تل آویو شده است.

یدیعوت آحارونوت ادعا کرده است : اوباما در تاریخ آمریکا رئیس جمهوری محسوب می شود که بیشترین دشمنی را با اسرائیل داشته است چرا که با سخنان، مواضع و بعضا سکوت خود از اسرائیل حمایت نمی کند.

گفتنی است حمله به کاروان آزادی در نیمه شب 10 خرداد و پس از آن صورت گرفت که 6 کشتی این کاروان به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک رسیدند، در این زمان کشتیهای صهیونیستی با پرچمهای سفید در آب های بین المللی کاروان آزادی را محاصره کرده و بالگردهای این رژیم نیز آن را هدف قرار دادند. این حمله 9 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت. البته برخی از کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 60 نفر در این جنایت خبر داده بودند.