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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

تحلیلگر فلسطینی :

جامعه بین المللی حق ندارد در برابر رنج مردم غزه سکوت کند

جامعه بین المللی حق ندارد در برابر رنج مردم غزه سکوت کند

یک تحلیلگر فلسطینی با اشاره به رنج مردم نوار غزه خواستار شکستن هر چه سریعتر محاصره این منطقه و واکنش جامعه بین المللی در برابر این اقدام رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سمیه فرهاد ناصر" تحلیلگر فلسطینی در گفتگو با روزنامه "نویه زوریخه سایتونگ" غزه را در آستانه نابودی ارزیابی کرد و توقف هر چه سریعتر محاصره این منطقه توسط اسرائیل را خواستار شد.

این تحلیلگر فلسطینی که در کرانه باختری زندگی می کند خاطر نشان کرد : مردم غزه رنج فراوانی می کشند و ما حق نداریم سکوت کنیم. شرایط برای فلسطینی ها نه تنها بهتر نشده، بلکه خیلی وخیم تر شده است.

وی در ادامه توقف هر چه سریعتر محاصره نوار غزه و واکنش جامعه بین المللی را خواستار شد و افزود: تا زمانی که جامعه بین المللی در برابر این اقدام رژیم صهیونیستی سکوت کند رنج و درد مردم با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با ابراز بدبینی درباره گفتگوهای سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی، لجبازیهای رژیم صهیونیستی را در این باره مسئول دانست.

فرهاد ناصر در ادامه خاطر نشان کرد: اسرائیل می خواهد به این ترتیب زمان برای ساختن دیوار حائل در کرانه باختری را به دست آورد.
 

کد مطلب 1100610

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