مرکز تحقیقات زیست محیطی پارک ملی کویر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختمان که انر‍ژی آن از طریق سلولهای خورشیدی تامین می شود در نزدیکی کاروانسرای تاریخی قصر بهرام در داخل پارک ملی کویر ساخته شده و اعتبار ان نیز از محل مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور تامین شده است.

آب مورد نیاز این ساختمان از چشمه عین الرشید و برق آن نیز از طریق سلولهای خورشیدی تامین می شود. در حال حاضر پنج پاسگاه دیگر محیطبانی نیز در منطقه کویر نیز مجهز به سلولهای خورشیدی هستند که برق مورد نیاز ساختمان محیطبانان را تامین می کند.





در ساختمان مرکز تحقیقات زیست محیطی نیز یک عدد دوربین بزرگ برای کنترل منطقه نصب شده که به محیطبانان امکان می دهد محدوده اطراف خود رابا دوربین تحت کنترل قرار دهند.



پارک ملی کویر یکی از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در کشور است که از سال 1354 در فهرست ذخایر بیوسفری یونسکو نیز به ثبت رسیده است.