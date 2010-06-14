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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

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آغاز نخستین جلسه پارلمان جدید عراق/ سه تصمیم مهم در دستور کار

آغاز نخستین جلسه پارلمان جدید عراق/ سه تصمیم مهم در دستور کار

لحظاتی پیش نخستین جلسه پارلمان جدید عراق با حضور 325 نماینده و سران اصلی گروه های سیاسی این کشور با هدف انتخاب رئیس جمهوری جدید و رئیس پارلمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، در ابتدای نخستین جلسه پارلمان عراق که از لحظاتی پیش با ورود نمایندگان و سران اصلی جریانهای سیاسی آغاز شده است، "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق سخنرانی خواهد کرد.

لحظاتی پیش "نوری المالکی" رهبر ائتلاف دولت قانون، "عمار حکیم" رهبر ائتلاف ملی عراق که اخیرا ائتلاف اتحاد ملی را تشکیل دادند، وارد پارلمان عراق شدند.

همچنین "ابراهیم الجعفری" رئیس جریان ملی اصلاح و "عادل عبدالمهدی" معاون رئیس جمهور عراق وارد صحن پارلمان عراق شدند.

این دومین پارلمان عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی به شمار می رود. دستورکار نخست امروز ادای سوگند نمایندگان است.

این جلسه هم اکنون با ریاست "فواد معصوم" از اعضای ائتلاف کردستان در جریان است. پیش از این مقرر بود "حسن العلوی" مسن ترین عضو پارلمان ریاست نخستین جلسه را برعهده داشته باشد که به علت برخی مشکلات از این مسئله انصراف داد.

در جلسه امروز انتخاب رئیس رئیس پارلمان، هیئت رئیسه و رئیس جمهور نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1100622

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