مرکز حرفه آموزی معلولان دماوند منبع مالی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، سیمین رشیدی امین پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه آثار معلولان بهزیستی سیمین رشیدی امین با اشاره به فعالیتهای کانون مهر دماوند خاطرنشان کرد: این کانون از یک سال پیش با مساعدت مسئولان شهرستان دماوند و تحت نظارت اداره بهزیستی این شهرستان با آموزش گلیم بافی به قشر معلولان آغاز شد و به تدریج سایر مربیان نیز به صورت خودجوش و بدون چشم داشت مالی جهت آموزش سایر رشته های هنری پیش قدم شدند.

مسئول کانون حرفه آموزی مهر کمکهای ارائه شده به معلولان را محدود و ناکافی دانست و پیرامون معضلات جامعه معلولین شهرستان دماوند اظهار داشت: با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار این کانون خوشبختانه مساعدتهایی نظیر اعطای دفتری از سوی نماینده مردم شهرستان دماوند در مجلس، خانه ای مسکونی به جهت استقرار فعالیتهای این کانون توسط فرمانداری و مسئولان بهزیستی و پرداخت برخی کمکهای البته نه چندان مناسب مالی صورت گرفته است.

حامیان معلولان خود بدون حامی هستند

رشیدی امین فعالان در زمینه خدمات رسانی به معلولان را افرادی بدون حامی خطاب کرد و گفت: فعالان در زمینه یاری رسانی به معلولین شهرستان دماوند همواره در تنهایی و فقدان حامی به تلاش خود ادامه می دهند که البته بروز این کاستی از عظم راسخ افراد یاد شده به جهت داشتن ایمان به کار در پیش گرفته نخواهد کاست.

وی با اشاره به هزینه های بالای رفت و آمد مربیان افزود: در میان مربیان داوطلب برای آموزش به معلولین افرادی وجود دارند که خود از برخی معلولیتها، توان مالی پایین و مشکلات خانوادگی رنج می برند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

این کارشناس، علوم روانشناسی فعالیتهای هنری را عاملی مهم در راستای کاهش معضلات معلولین دانست و گفت: انجام فعالیتهای هنری برای معلولین می تواند موجبات ارتقاء سطح کیفی زندگی این قشر به ظاهر کم توان را فراهم آورد که نمونه های آن در این کانون به وضوح قابل مشاهده است.

معلولین دماوندی در انتظار خدماتی هرچند ناچیز برای رسیدن به خود کفایی

یکی از معلولین شرکت کننده در این نمایشگاه درحالی که به سختی اما با اشتیاق اثر هنری خود را معرفی می کرد به خبرنگار مهر در دماوند گفت: همه ما را به دید یک انسان ناتوان می نگرند اما خداوند هیچ انسانی را بدون هنر نمی آفریند.

وی ادامه داد: من و سایر افرادی که با معلولیتهای مختلف خاصی روبرو هستیم از اینکه در یک جا نشسته و فرصتهای زندگی را بیهوده هدر دهیم به شدت بیزار هستیم و در راستای تغییر این وضعیت می کوشیم تا گذارن امور شخصی را به عهده گرفته و سرنوشتی خوب را برای خود رقم بزنیم.

این هنرمند به ظاهر کم توان اما مستعد شهرستان دماوند افزود: یک معلول جهت خودکفایی نیاز به امکانات گران و مفصل ندارد و تنها وجود یک دار قالی، مجموعه دستگاه ساده معرق، کمی خلاقیت و ذره ای استعداد به استقلال مالی فرد معلول می انجامد.

نمایشگاهی آثار معلولین بهزیستی شهرستان دماوند با همکاری اداره ارشاد و کانون مهر این شهرستان در محل نمایشگاههای مجتمع فرهنگی - هنری کوثر دماوند برگزار شد.