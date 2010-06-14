صمد مومن بالله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات برای کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت گفت: این پیشنهاد و راهکارهای آن در سازمان تنظیم مقررات در دست بررسی است و بزودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمامی سعی بر این است که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف کننده محسوس باشد ادامه داد: کاهش 20 درصدی تعرفه پهنای باند مربوط به شرکتهای خریداری خواهد شد که قیمت اینترنت نهایی را نیز کاهش دهند.

مومن بالله با تاکید بر اینکه انتظار نمی رود که این شرکتها قیمت نهایی اینترنت را تا 20 درصد کاهش دهند احتمال داد که با کاهش قیمت پهنای باند شاهد ارزانتر شدن حدود 8 تا 10 درصد قیمت فعلی اینترنت باشیم.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه پیشنهاد کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت به سازمان تنظیم مقررات خبر داده و اعلام کرده بود: در صورتی که ارائه دهندگان اینترنت تضمین دهند که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف کننده نهایی ملموس باشد، وزارت ارتباطات با این کاهش قیمت موافقت خواهد کرد.