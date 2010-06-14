پنجمین جشنواره ملی طلا و یاقوت سرخ در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار قاین ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پنجمین جشنواره ملی فیلم، عکس و مقاله طلای و یاقوت سرخ با اهداف فرهنگی، هنری، علمی، پژوهشی، توسعه زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی در راستای معرفی محصولات زعفران و زرشک و نقش راهبردی آن در اقتصاد ایران و جهان برگزار می شود

غلامرضا طاهری بیان داشت: به منظور توجه به خرده فرهنگ ‌ها و آداب و رسوم و آشنایی با آخرین یافته‌ های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در ارتباط با زعفران و زرشک این جشنواره در آبان‌ ماه 1389 همزمان با فصل برداشت محصولات فوق در استان خراسان جنوبی شهرستان قاین برگزار می ‌شود.

وی ادامه داد: تمام پژوهشگران، محققان، صنعتگران، دانشجویان، اساتید، تجار و صادرکنندگان، مهندسان صنایع و معادن، فیلمسازان و تهیه‌ کنندگان فیلم، هنرمندان و عکاسان می ‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

فرماندار قاین با اشاره به بخش مقاله جشنواره گفت: دبیرخانه جشنواره از تمام تحقیقات، تجربیات، رهنمودها و پیشنهادات در قالب ارائه مقاله در محورهایی از قبیل زعفران و زرشک و مسائل به نژادی و به زراعی، زعفران و زرشک و مسائل مربوط به فرآوری، صنایع تبدیلی، زعفران و زرشک، بازاریابیو بازرگانی و توسعه تجارت و صادرات، زعفران و زرشک و مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و بیوتکنولوژی و پایداری زعفران و زرشک استقبال می‌ کند.

طاهری با بیان اینکه مقالات می ‌توانند قالبی توصیفی، تحلیلی، آماری و علمی داشته باشند، تاکید کرد: مقالات باید در راستای محورها و موضوعات جشنواره بوده و حداکثر تا تاریخ یکم مهرماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

وی اضافه کرد: پس از بررسی مقالات رسیده، آثار قابل ارائه انتخاب و پس از بررسی توسط هیئت داوران مقالات برتر که قابلیت نوآوری و کاربردی داشته باشند، انتخاب و جوایز ویژه‌ای به آنان اهدا می‌ شود.

فرماندار قاین با بیان اینکه در بخش فیلم تمام آثار 35 میلیمتری، 16 میلیمتری، بتاکم، VHS ، SVHS و DV می ‌توانند در جشنواره شرکت کنند، تصریح کرد: حداکثر زمان پخش فیلم 30 دقیقه است و از سویی دیگر تمام فیلم‌ها در هر قطعی باید اول روی یک نوار VHS با کیفیت مطلوب برای دبیرخانه ارسال شود.

طاهری با بیان اینکه فیلمها می‌ توانند داستانی، مستند، داستانی مستند و انیمیشن باشند، اضافه کرد: ستاد جشنواره مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از ارسال آثار نامطلوب ندارد.

به گفته وی در بخش عکس حداکثر آثار ارسالی برای هر عکس پنج قطعه بوده و اسلاید و چاپ‌های تبلیغاتی پذیرفته نمی ‌شود.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره ملی طلا و یاقوت سرخ با بیان اینکه آثار ارسالی می‌ توانند به صورت تک عکس و یا مجموعه عکس باشند و در صورت ارسال مجموعه لازم است ترتیب نمایش آن مشخص شود، افزود: حداقل ابعاد آثار ارسالی 30 در 20 و حداکثر 60در 50 سانتی‌ متر است.

طاهری آدرس دبیرخانه جشنواره را فرمانداری شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی اعلام کرد.