نداشتن متولی مشخص اصلیترین معضل فرهنگی شهر پردیس

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، مرضیه اخلاقی پیرامون معضلات بانوان فعال در زمینه های هنری این شهر خاطرنشان کرد: اصلیترین معضل فرهنگی شهر پردیس فقدان متولی مشخص در این زمینه است تا مشکلات به طور تخصصی مطرح، حلاجی و رفع شود.

این مسئول با اشاره به کاستیهای اماکن فرهنگی پردیس عنوان کرد: نگارخانه عکس موجود در میدان امام خمینی(ره) شهر جدید پردیس به لحاظ مهندسی در تعبیه درب ورودی دچار مشکل است.

وی ادامه داد: در هنگام چیدمان داخلی تابلوهای به نمایش گذاشته شده برخی اشیای به نسبت بزرگ محصولات و تابلوهای بزرگ از درب کوچک و نامناسب ورودی این مکان فرهنگی داخل نمی شود و نبود زنجیره جهت نصب آثار به دیوار آن آسیب رسانده است.

اخلاقی نگارخانه پردیس را مکانی ناشناخته در این شهر دانست و افزود: نگارخانه پردیس به جهت فقدان تبلیغات مناسب و نبود تابلوهای راهنمایی برای اهالی این شهر ناشناخته مانده به همین سبب نمایشگاههای برگزار شده در این مکان فرهنگی با استقبال کمی روبروست.

مسئول پایگاه زکیه پردیس در پایان اظهار داشت: از جمله پیش نیازهای انجام فعالیتهای هنری وجود منابع مالی کافی است اما متاسفانه هنرمندان پردیس از امکانات کمی در این زمینه برخوردار هستند.

نگارخانه پردیس ناشناخته مانده است

یک هنرمند ساکن پردیس گفت: نگارخانه پردیس به جهت فقدان تبلیغات مناسب و نبود تابلوهای راهنمایی برای اهالی این شهر ناشناخته مانده به همین سبب نمایشگاههای برگزار شده در این مکان فرهنگی با استقبال کمی روبروست.

وی با اشاره به ظرفیتهای هنری موجود در شهر جدید پردیس اظهارداشت: در صورت توجه به حوزه فرهگ و هنر این شهر می تواند آثار هنری مطلوبی را در رمینه های مختلف عرضه کند.

وی در عین حال گفت: نمایشگاهی از آثار بانوان هنرمند شهر پردیس پیش از ظهر دوشنبه در "نگارخانه آوای" این شهر برگزار شد و مورد بازدید بخشدار بخش مرکزی تهران، اعضای شورای شهر و برخی شهروندان قرار گرفت.

مسئول برگزاری این نمایشگاه و پایگاه زکیه پردیس گفت: این نمایشگاه، حاصل تلاش بانوان هنرمند شهر جدید پردیس است که در آن نزدیک به 150 اثر هنری به معرض دید عموم گذارده شده است.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.