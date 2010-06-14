نداشتن متولی مشخص اصلیترین معضل فرهنگی شهر پردیس

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، مرضیه اخلاقی پیرامون معضلات بانوان فعال در زمینه های هنری این شهر خاطرنشان کرد: اصلیترین معضل فرهنگی شهر پردیس فقدان متولی مشخص در این زمینه است تا مشکلات به طور تخصصی مطرح، حلاجی و رفع شود.
یک هنرمند ساکن پردیس گفت: نگارخانه پردیس به جهت فقدان تبلیغات مناسب و نبود تابلوهای راهنمایی برای اهالی این شهر ناشناخته مانده به همین سبب نمایشگاههای برگزار شده در این مکان فرهنگی با استقبال کمی روبروست.
وی با اشاره به ظرفیتهای هنری موجود در شهر جدید پردیس اظهارداشت: در صورت توجه به حوزه فرهگ و هنر این شهر می تواند آثار هنری مطلوبی را در رمینه های مختلف عرضه کند.
وی در عین حال گفت: نمایشگاهی از آثار بانوان هنرمند شهر پردیس پیش از ظهر دوشنبه در "نگارخانه آوای" این شهر برگزار شد و مورد بازدید بخشدار بخش مرکزی تهران، اعضای شورای شهر و برخی شهروندان قرار گرفت.
پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.
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