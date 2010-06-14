سالانه معادل یک سوم جمعیت کشور به مشهد سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا جعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سالانه یک سوم جمعیت کشور به این شهر سفر می کنند که فراهم کردن شرایط مناسب برای داشتن ترافیکی روان درون شهری مستلزم فراهم کردن زیرساخت های حمل و نقل درون شهری است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد گفت: مشکل ترافیک هسته مرکزی شهر مشهد با یک طرفه کردن خیابانهای منتهی به حرم مطهر امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی مسئولان ذی ربط باید به سمت یکطرفه کردن خیابانهای منتهی به حرم مطهر و هسته مرکزی شهر گام بردارند.



وی در ادامه آموزش مسائل ترافیکی را مهم دانست و افزود: به منظور ارتقاء مسائل حوزه ترافیک متولیان این امر باید به صورت گسترده تری ورود پیدا کنند.



جعفری رفع مشکل ترافیک شهر مشهد را منوط به داشتن نگاهی ملی در تخصیص اعتبارات دانست.