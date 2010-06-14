به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وینیپگ فری پرس، این اجلاس که حدود 80 رهبر دینی را از سراسر جهان گردهم جمع می‌کند، قصد دارد راهکارهایی را تدوین کند تا بتوان براساس آن پیام محبت و امید را به کم‌اقبال ترین مردم دنیا رساند.

اجلاس رهبران دینی از سال 2005 به صورت موازی با گروه هشت و تکمیل اجلاس اقتصادی جهان برگزار می‌شود. این نخستین باری است که این اجلاس در کانادا برگزار می‌شود.

گروه هشت و گروه بیست قرار است طی روزهای 25 تا 27 ژوئن ( 4 تا 6 تیرماه) در کانادا با حضور رؤسای جمهور امریکا، روسیه و چین برگزار شود.

مسئله اقتصاد جهانی در دستور کار گروه هشت قرار دارد. سران هشت کشور صنعتی جهان به بررسی راههای احیای اقتصاد و تدبیر راه‌کارهایی برای ممانعت از بازگشت به این وضعی در آینده می‌پردازند.

کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، ژاپن ، بریتانیا و امریکا هشت کشور عضو این گروه هستند. این درحالی است که یک نماینده از اتحادیه اروپا نیز در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

پنج نفر از سران کشورهای درحال رشد هند، چین، مکزیک، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از سوی گروه هشت برای شرکت در این اجلاس دعوت شده‌اند و پس از آن با سایر اعضا در اجلاس گروه 20 شرکت خواهند کرد.

گروه بیست از 20 کشور با بزرگترین اقتصادهای جهان تشکیل شده که 85 درصد از تولید ناخالص ملی را در سطح جهان در اختیار دارند. این گروه در سال 1999 در طول بحران اقتصادی آسیا تشکیل شد.

اجلاس رهبران دینی که به موازات نشست گروه هشت و گروه بیست برگزار می‌شود مسئله آزادی دینی، حقوق بشر، رفع فقر، حمایت از محیط زیست، صلح و امنیت را بررسی می کند.