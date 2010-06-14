رسانه ها صداقت را مدنظر قرار دهند/اداره 13 سازمان بدون نقص امکان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید علی اکبر میروکیلی در نشستی خبری در جمع اصحاب رسانه استان یزد با گلایه از عملکرد برخی از مطبوعات اظهار داشت: اقدامات مثبت شهرداری یزد طی سه سال اخیر توسط اصحاب رسانه این استان نادیده گرفته شده است و برخی خبرنگاران در ارائه اخبار خود، مستند قلم فرسایی نکرده اند.

وی افزود: در مقابل در برخی رسانه ها به ابهامات و شائبه ‌ها به قدری دامن زده شده که در برخی موارد سبب دلسردی مسئولان و کارکنان شهرداری شده و تحمل برخی از شایعات و ابهامات و نسبتهای ناروا را بسیار سخت کرده است.

میروکیلی تاکید کرد: خبرنگاران باید در نقد رعایت ادب، احترام و کیان افراد و ارگانها را داشته باشند و غیرمستند اقدام به انتشار مطالب نکنند.

اداره 13 سازمان زیر نظر شهرداری بدون نقص امکان پذیر نیست

وی با اشاره به اینکه کار در هیچ دستگاهی بدون نقص نیست، افزود: شهرداری دستگاه عظیمی است که از یک سو با مسائل عمرانی، از سوی دیگر با مسائل فرهنگی و‌ خدماتی از احداث شیرخوارگاه‌ ها و نوانخانه‌ ها گرفته تا تولیت گورستانها، از رفت و روب و نظافت خیابانها تا خدمات آتش‌ نشانی و رفع بحران‌ا و حریق و حوادث و .... سر و کار دارد و به طور قطع اداره 13 سازمان وسیع که در سیتره عملکرد شهرداری است، مشکلاتی به همراه دارد که در اثر آن ممکن است به طور کامل به قانون عمل نشود یا در برخی موارد اشتباهاتی رخ دهد.

میروکیلی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه شهرداری یزد را با 24 میلیارد بدهی تحویل گرفتم، افزود: در آغاز دوران تصدی شهرداری بنده، با اینکه 16 تا 17 سال از طرح تفضیلی می ‌گذشت، این طرح تازه در شرف انعقاد قرارداد بود از سویی طرح جامع حمل و نقل در یزد تدوین نشده بود که در آن زمان این طرح نیز در آستانه انعقاد قرارداد قرار گرفت.

میروکیلی با اشاره به اینکه دو ماه بعد از آغاز خدمت خود در شهرداری یزد، تغییرات بسیار وسیعی در نیروها به وجود آمد، اظهار داشت: با وجود اینکه این اقدام در آن زمان سر و صدای بسیاری کرد و حدود 20 نفر جابجا شدند، انرژی و انگیزه بالایی در نیروها به وجود آمد که همگان شاهد نتایج مثبت آن نیز بودند.

آمار کشته شدگان حوادث ترافیکی در یزد کاهش یافته است

شهردار یزد همچنین با اشاره به عملکرد دوران مدیریت خود در زمینه آمار و ارقام ترافیکی اظهار داشت: زمانی که تصدی امور شهرداری یزد را بر عهده گرفتم، آمار کشته‌ شدگان حوادث ترافیکی یزد 180 نفر بود که نیمی از این افراد را موتورسواران تشکیل می ‌دادند از این رو نخستین وظیفه خود را کاهش این آمار دانستم و با همان نیروهایی که شهرداری در گذشته در اختیار داشت، توانستیم در سال نخست با اصلاح ساختار ترافیکی، نصب تابلوهای ترافیکی، اصلاح هندسی، ایجاد تقاطع ‌های غیرهمسطح و ... 20 نفر از آمار کشته‌ شدگان را کاهش دهیم.

وی افزود: این آمار هم ‌اکنون با گذشت بیش از سه سال به 130 نفر رسیده و توانسته‌ایم با اقدامات انجام شده 50 نفر از آمار کشته‌شدگان حوادث ترافیکی استان یزد را کاهش دهیم.

شهردار یزد با بیان اصلاح هندسی 63 تقاطع و اجرای 37 میدان در سطح شهر به هزینه یک میلیاردی در بخش لوازم، تابلوها و چراغهای ترافیکی شهر یزد اشاره کرد و گفت: کنترل ترافیک نیز در چهارراههای فرهنگیان، یزدباف و میدان آزادی راه اندازی شده و مکانهای دیگری نیز در برنامه شهرداری قرار دارد.

میروکیلی بیان داشت: در این مدت همچنین 9 تقاطع غیرهمسطح در شهر یزد ایجاد شده که سه مورد آن در گذشته کلنگ‌ زنی شده بود و شش مورد دیگر به طور کامل مربوط به نیروهای جدید شهرداری بوده است.

ایجاد پنج تقاطع غیرهمسطح جدید در دستور کار شهرداری یزد است

وی یادآور شد: ایجاد پنج تقاطع جدید دیگر نیز در دست برنامه ‌ریزی است که یکی از آنها چهارراه مهدیه است و تلاش داریم تقاطع ‌های در دست احداث را تا پایان سال جاری به مرحله بهره‌ برداری برسانیم.

میروکیلی همچنین اجرای پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور از جمله پلهای همافر و ابوذر در کوتاهترین زمان ممکن و در حالیکه شریک اجرایی شهرداری یعنی راه آهن تنها 500 میلیون تومان از سه میلیارد تعهدش را پرداخت کرده بود، نشان از پایبندی شهرداری به تنها هدف خود یعنی رضایتمندی مردم دانست.

شهردار یزد همچنین با اشاره به نهضتهای مختلفی که در دوران تصدی شهرداری وی به راه افتاد، اظهار داشت: نهضت توسعه فضای سبز، نهضت آسفالت و .... از این جمله هستند که به‌ رغم مشکلات موجود در راه اجرای آنها، شاهد نتایج و خروجی ‌های بسیار مطلوبی در این زمینه بودیم.

وی ادامه داد: قرار بود در پایان سال گذشته دیگر شاهد وجود هیچ کوچه خاکی در شهر یزد نباشیم اما اعتباری استانی تعریف شده برای این امر نرسید و با یک میلیارد و 700 میلیون تومان کسری بودجه در این زمینه مواجه شدیم.

ترمینال مسافربری یزد بعد از 11 سال وقفه به بهره برداری رسیده است

میروکیلی با اشاره به پروژه پایانه مسافربری یزد نیز عنوان کرد: 11 سال از آغاز اجرای این پروژه می‌گذشت اما در زمان آغاز به کار بنده به عنوان شهردار، این پروژه تنها 45 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که در نتیجه پس از 11 سال در نهایت کار احداث این پروژه بزرگ در سال گذشته به پایان رسید و هم ‌اکنون شش ماه از زمان بهره ‌برداری آن می ‌گذرد.

وی با اعلام اینکه اجرای عملیات SDI از سوی شهرداری مطابق با استانداردهای جهانی است، از جمله مزیتهای استفاده از آن را جلوگیری از دوباره کاریها و بالابردن قابلیتهای نهفته در اطلاعات مکانی و افزایش بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جامعه ذکر کرد.

شهردار یزد اختصاص 18 میلیارد ریال به بهبود وضعیت عبور و مرور در منطقه حسن آباد مشیر، احداث ساختمان شهرداری منطقه سه، اجرای اتوماسیون اداری و ... را از دیگر پروژه‌های شهرداری یزد در دوره تصدی شهرداری خود اعلام کرد.