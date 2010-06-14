اتفاق عجیب در پارلمان عراق / مخالفت کُردها با ادای سوگند به زبان عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، دومین پارلمان عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام از ساعتی پیش به ریاست فواد معصوم نماینده ائتلاف کردستان آغاز شد، پیش از این مقرر بود "حسن العلوی" مسن ترین عضو پارلمان ریاست نخستین جلسه را برعهده داشته باشد که به علت برخی مشکلات از این مسئله انصراف داد.



فواد معصوم در اقدامی عجیب با درخواست نمایندگان ائتلاف کردستان عراق برای ادای سوگند به زبان محلی خود یعنی کُردی موافقت کرد و در میان اعتراض دیگر نمایندگان، نمایندگان کُرد به صورت دسته جمعی به زبان محلی خود سوگند یاد کردند.



رسانه های عربی تا لحظاتی پیش نشست جدید پارلمان عراق را به طور زنده پخش می کردند.



انتخاب رئیس جمهوری جدید و همچنین هیئت رئیسه پارلمان جدید در دستورکار منتخبان ملت عراق قرار دارد.