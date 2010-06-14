ادعای یک رسانه صهیونیست درباره تغییر سیاستهای اوباما در قبال اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت در گزارشی به قلم "زوی مازل" سفیر سابق رژیم صهیونیستی در رومانی، مصر و سوئد نوشت : "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برای گسترش روابط با کشورهای اسلامی و عربی سیاست جدید دلجویی را معرفی کرده بود که این سیاست در تناقض با سیاست رهبران پیشین ایالات متحده است.

این روزنامه عبری در ادامه می نویسد : "رایان کروکر" که از سالهای 2007 تا 2009 سفیر آمریکا در عراق بوده است، ضمن درخواست برای انجام گفتگوها با حزب الله گفته بود این گروه بخشی از نمای سیاسی در لبنان است و باید مستقیما با آن درارتباط بود.

در همین حال در دسامبر سال 2009 "نیکل چاپمن" مدیر میز مصر در وزارت امور خارجه آمریکا به روزنامه "المصری الیوم" گفت: ایالات متحده متعهد به انجام گفتگوها با برادران مسلمان در مصر و برگزاری نشستی با رهبران این کشور شده بود، اما هیچ اشاره ای به محتوای این جلسات نکرد.

یدیعوت آحارونوت نوشت : اگرچه سیاست جدید آمریکا با تناقضاتی همراه است، انجام گفتگوها با حزب الله چگونه امکان پذیر است؟ سیاست دلجویی اوباما در قبال کشورهای اسلامی با افزایش فشار بر اسرائیل و حرکت از درک مستمر با آن همراه است.

زوی مازل نویسنده این گزارش ادعا می کند: درخواست اوباما برای انجام مذاکرات غیرمستقیم سازش با فلسطینی ها و توقف شهرک سازی در بیت المقدس به معنای ایجاد تغییری کلی در موضع سنتی آمریکا در قبال اسرائیل است.

سفیر سابق رژیم صهیونیستی در رومانی، مصر و سوئد در پایان این مطلب می نویسد: در صورت یک رویارویی اصلی میان اسرائیل و کشورهای اسلامی مشخص نیست که بر سر امنیت اسرائیل چه می آید.