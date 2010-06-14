نظارت جدی مجلس بر اجرای قوانین در دولت ضامن آرامش جامعه شود

سید کاظم حجازی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامه نگاری رئیس جمهور با شورای نگهبان و عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت به بهانه ایرادات قانونی اظهار داشت: موادی که در قانون اساسی برای اداره نظام تنظیم شده است ، کلام آخری است که می تواند قوای مختلف را به طریقی هدایت کند که عملا محصول نهایی که خدمت به جامعه است شکل واقعی پیدا کند.

وی با اشاره به نکات مطرح در پاسخ شورای نگهبان تصریح کرد: نکاتی که در این نامه مطرح است هدایت دستگاه ها در چارچوب وظایف قانونی آنها است تا ابهاماتی که در هفته های گذشته طرح موضوع شده بود به پایان خود برسد و مشغله های ذهنی به جهت برخی ابهامات ، برطرف گردد.

حجازی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در جهت انجام وظایف قانونی خود امر نظارت را باید با جدیت پیگیر باشد تا جامعه احساس آرامش بیشتری از اجرای قانون داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر همه قوا با تعمق به آنچه در قانون تبیین شده پایبند باشند ، هم فضا برای نظارت بیشتر فراهم خواهد شد و هم مجریان تحت نظارت چارچوب کار خود را خواهند شناخت.