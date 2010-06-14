هتل باغ "مشیرالممالک" یزد نماد عقاب طلایی اسپانیا را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عقاب طلایی که نماد اعتبار و کیفیت است، قرار است در 24 و 25 ژوئن، مصادف با چهارم و پنجم تیرماه در مراسمی به این هتل اهدا شود.

این جایزه که شهرت جهانی دارد، در سال 1995 میلادی در نظر گرفته شد تا کار آفرینانی را که همانند موتورهای اقتصادی عمل می‌کنند و حکمفرما بر بازار مرتبط هستند را ارج نهد.

شهر یزد که به عنوان نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی دنیا مطرح است، در میان کویر مرکزی ایران همچون نگینی درخشان خودنمایی می ‌کند و به ‌رغم کویری بودن این منطقه، باغات بزرگ و زیبایی در این شهر به وجود آمده است و یکی از این نمونه ‌ها، باغ مشیرالممالک است که با همت بخش خصوصی و حمایت ‌های دولتی به بزرگترین هتل سنتی چهار ستاره ایران تبدیل شده است.

هم‌ اکنون این هتل دارای 80 باب اتاق یک تخته، دو تخته، سه تخته و سوئیت با 80 نوع طراحی داخلی، سه رستوران، کافی شاپ، پارکینگ، اینترنت وایرلس و فروشگاه است.

ساخت حمام سنتی، ایجاد سالنهای چند منظوره، چایخانه سنتی، استخر، سنا و .... طرحهای در حال اجرای این هتل ‌باغ است.

کسب عنوان کارآفرین نمونه استانی و کشوری برای اصغر نبیل، مدیرعامل این هتل، واحد نمونه گردشگری، دیپلم افتخار برترین ‌های گردشگری کشور و کاندیدای کسب دریافت جایزه جهانی یونسکو از افتخارات این هتل باغ بزرگ سنتی است.