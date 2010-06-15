  1. استانها
  2. همدان
۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

مراتع همدان جوابگوی دام های این منطقه نیست

مراتع همدان جوابگوی دام های این منطقه نیست

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان همدان گفت: ظرفیت مراتع استان همدان جوابگوی 590 هزار واحد دام است در حالی که اکنون سه برابر ظرفیت از مراتع طبیعی استفاده می کنند.

محمد رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در حال حاضر یک میلیون 700 هزار واحد دام استان همدان از مراتع این منطقه بهره برداری می کنند.

همتی تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی تنها راه جلوگیری از تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی در استان همدان عنوان کرد و گفت: سهم عشایر برای استفاده از مراتع 50 هزار دام است و در حال حاضر 130 هزار دام عشایر در استان همدان مسقر هستند که در این رابطه ورود زودهنگام عشایر نیز عاملی بر تخریب پوشش گیاهی منطقه است.

همتی با بیان اینکه در افق 1404 استان همدان دارای 822 هزار هکتار مرتع است، گفت: این سطح 43 درصد استان همدان و حدود یک درصد مراتع کشور است.

وی اجرای دو هزار و 200 هکتار زراعت چوب، کاشت پنج هزار هکتار جنگل کاری توسط سازمان و 17 هزار و 500 هکتار نیز با مشارکت مردم را از اقدامات مهم منابع طبیعی به منظور جبران خسارات وارده عنوان کرد.

مدیر کل منابع طبیعی استان همدان ضمن ارایه آماری بر اساس ممیزی های انجام شده تا پایان سال 88 در سطح مراتع استان همدان گفت: 905 هزار و 541 هکتار اراضی ملی در استان همدان وجود دارد که حدود 42 هزار هکتار آن جنگل طبیعی و دست کاشت و اراضی جنگلی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون 500 هزار اصل نهال غیر مثمر توزیع شده خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم منابع طبیعی حفظ ذخایر ژنتیکی و حفاظت از اراضی ملی در اشکال مختلف است.

کد مطلب 1100660

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها