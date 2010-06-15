مراتع همدان جوابگوی دام های این منطقه نیست

محمد رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در حال حاضر یک میلیون 700 هزار واحد دام استان همدان از مراتع این منطقه بهره برداری می کنند.

همتی تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی تنها راه جلوگیری از تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی در استان همدان عنوان کرد و گفت: سهم عشایر برای استفاده از مراتع 50 هزار دام است و در حال حاضر 130 هزار دام عشایر در استان همدان مسقر هستند که در این رابطه ورود زودهنگام عشایر نیز عاملی بر تخریب پوشش گیاهی منطقه است.

همتی با بیان اینکه در افق 1404 استان همدان دارای 822 هزار هکتار مرتع است، گفت: این سطح 43 درصد استان همدان و حدود یک درصد مراتع کشور است.

وی اجرای دو هزار و 200 هکتار زراعت چوب، کاشت پنج هزار هکتار جنگل کاری توسط سازمان و 17 هزار و 500 هکتار نیز با مشارکت مردم را از اقدامات مهم منابع طبیعی به منظور جبران خسارات وارده عنوان کرد.

مدیر کل منابع طبیعی استان همدان ضمن ارایه آماری بر اساس ممیزی های انجام شده تا پایان سال 88 در سطح مراتع استان همدان گفت: 905 هزار و 541 هکتار اراضی ملی در استان همدان وجود دارد که حدود 42 هزار هکتار آن جنگل طبیعی و دست کاشت و اراضی جنگلی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون 500 هزار اصل نهال غیر مثمر توزیع شده خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم منابع طبیعی حفظ ذخایر ژنتیکی و حفاظت از اراضی ملی در اشکال مختلف است.