عملیات اجرایی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند آغاز شد

مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه هم اکنون فاز اول این دانشکده در پنج هزار متر مربع در حال اجرا است، گفت: در سال جاری اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان جهت اجرای این پروژه تخصیص یافته است.

وی احداث دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند را از مصوبات سفر دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی اعلام کرد و افزود: در این راستا مصوب شد پنج هزار متر توسط وزرات علوم و پنج هزار متر مربع توسط استانداری خراسان جنوبی احداث شود که هم اکنون پنج هزار متر مربوط به وزرات علوم در حال اجرا می باشد.

توکلی معماری ایرانی و اسلامی را از مهمترین شاخصهای معماری این پروژه دانست و عنوان کرد: احداث ساختمان این دانشکاه در دو هکتار در این دانشگاه پیش بینی شده است.

وی در ادامه از افزایش 111 درصدی اعتبارات عمرانی دانشگاه صنعتی بیرجند در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در سال جاری بالغ بر 972 میلیون ریال بوده است.

توکلی به افزایش دو رشته تحصیلی در این دانشگاه در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و ادامه داد: در سال جدید رشته های کارشناسی ناپیوسته مکانیک گرایش قالبسازی و کارشناسی پیوسته عمران به رشته های تحصلی این دانشگاه افزوده شده است.

وی بیان اینکه هم اکنون 625 دانشجو در دانشگاه صنعتی بیرجند مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: دانشجویان ورودی های جدید این دانشگاه بالغ بر 350 نفر و دانشجویان علمی کاربردی مشغول به تحصیل در این دانشگاه 120 نفر است.

توکلی به وجود پنج خوابگاه دانشجویی در این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: این خوابگاه ها دارای ظرفیتی بالغ بر 500 نفر هستند.

وی اضافه کرد: 100 درصد دانشجویان متقاضی روزانه و شبانه در خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه ساکن هستند.

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی بیرجند در پایان، در خصوص امکانات و خدمات خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه، یاداور شد: امکانات خوابگاه های پردیس مطلوب بوده اما در خوابگاه های استیجاری به لحاظ استیجاری بودن و عدم تملک دانشگاه نسبت به آن مشکلاتی وجود دارد که در دست پیگیری است.