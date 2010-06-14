مذاکره با هند برای فروش گاز از مسیر دریای عمان / آماده فروش گاز به سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقره کار شیرازی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات فروش گاز به هند، با بیان اینکه طرف هندی در ماههای اخیر خیلی فعال شده است و روند مذاکرات گازی تهران – دهلی با شتاب جلو می رود، گفت: در حال حاضر ساخت خط لوله گاز صادراتی پاکستان تا ایرانشهر به پایان رسیده، ضمن آنکه گاز مورد نیاز برای صدور به این همسایه شرقی آماده شده است.

معاون امور بین الملل وزیر نفت با بیان اینکه بر اساس قرارداد باید تا 2.5 سال آینده شبکه گازی ایران به پاکستان متصل شود، بیان کرد: همچنین مذاکرات با هند برای صدور گاز از مسیر خط لوله جدید زیر دریایی در حال انجام است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مذاکرات گازی با هند هنوز منجر به امضای قرارداد نشده است، اعلام کرد: هند در حال تطبیق دادن خود با شرایط ایران است.

مذاکره با هند برای فروش گاز از مسیر دریای عمان



وی در مورد ساخت خط لوله زیر دریایی از بستر دریای عمان برای صدور گاز به هند، توضیح داد: تاکنون دو هیئت هندی و شرکت "سیج" برای ساخت این خط لوله در تهران مذاکراتی را با وزارت نفت انجام داده اند، گفت: مذاکرات در این خصوص با هند در حال انجام است.



نقره کار شیرازی در رابطه با اقتصادی بودن ساخت خط لوله زیر دریایی گاز به هند، اظهار کرد: ریسک اقتصادی ساخت، تامین و نگهداری این خط لوله گاز با طرف هندی است اما در مجموع هند در تلاش بوده که انتقال گاز ایران از مسیر پاکستان انجام نشود.



معاون امور بین الملل وزیر نفت خاطر نشان کرد: ضمن آنکه هندی ها کماکان مذاکرات خود را برای خرید گاز ایران از مسیر IPI متوقف نکرده اند.

صدور گاز ایران از مسیر عراق و سوریه به اروپا



به گزارش مهر، وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ایران مسیرهای مختلفی را برای صدور گاز طبیعی به اروپا پیش بینی کرده است، از مسیر عراق و سوریه به عنوان یکی از این مسیرها یاد کرد و افزود: مذاکرات با دو کشور برای انتقال گاز ایران به دریای مدیترانه و سپس اروپا ادامه دارد.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون گاز تولیدی عراق برای تامین نیازهای داخلی این کشور مورد استفاده قرار می گیرد، تبیین کرد: ولی ممکن است عراق در آینده به صادر کننده گاز تبدیل شود.

ایران برای فروش گاز به سوئیس سخت گیری نمی کند



وی همچنین درباره اجرایی شدن قرارداد فروش گاز طبیعی به شرکت ای جی ال سوئیس گفت: هم اکنون قرارداد گازی با این شرکت سوئیسی امضا شده و مشکلات در حال مرتفع شدن است.



نقره کار شیرازی با تاکید بر اینکه از فروردین ماه سالجاری ایران برای تحویل گاز به سوئیس آماده بوده است، بیان کرد: در حال حاضر مذاکرات فروش گاز به ای جی ال در دو فاز در حال نهایی شدن بوده و قصد داریم گاز خود را توسط سوئیس به اروپا منتقل کنیم.



معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای زمان تحویل گاز به سوئیس سخت گیری نمی کنیم، بیان داشت: در شرایط فعلی طرف سوئیسی در حال مرتفع کردن برخی از مشکلات است.