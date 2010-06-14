سد 15 خرداد قم در بدترین وضعیت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید مهدی ثمره‌هاشمی در گفتگو با خبرنگاران به تشریح وضیت کم‌آبی در کشور پرداخت و با بیان اینکه میزان بارندگی در کشور ما یک سوم متوسط جهانی است، اظهار داشت: متأسفانه در طول سالهای اخیر کم‌بارانی و خشکسالی در بسیاری از نقاط کشور استمرار داشته و مشکلاتی را برای تأمین آب ایجاد کرده است.



وی استان قم را از جمله مناطق کم‌باران ایران برشمرد و ابراز داشت: میزان بارندگی در سال‌های اخیر در استان قم بسیار پایین بوده است و امسال نیز در این خصوص وضعیت نا به سامان‌تری نسبت به سال‌های قبل دراین استان وجود دارد.



مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سد 15 خرداد، چاه‌های داخل شهر و چاه‌های منطقه علی‌آباد را منابع تامین آب قم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: سد 15 خرداد به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین آب قم می‌بایست حدود 70 درصد آب مورد نیاز شهر قم را تامین کند.



سد 15خرداد در بدترین وضعیت قرار دارد



وی افزود: البته با توجه به کاهش نزولات آسمانی در سال‌های اخیر مخزن سد 15 خرداد در حال حاضر در بدترین وضعیت خود قرار دارد و میزان ذخیره‌ آن تنها یک دهم ذخیره پیش بینی شده برای این سد است.



ثمره‌هاشمی با بیان اینکه به ناچار در حال حاضر تنها 30 درصد از آب مورد نیاز شهر قم از طریق سد 15 خرداد تامین می‌شود، اظهار داشت: میزان مصرف آب در قم در ساعات پیک مصرف، حدود چهار هزار لیتر در ثانیه است که از این میزان در حال حاضر حدود سه هزار و 200 لیتر آن تامین می شود و حدود 700 تا 800 لیتر برای تامین آب شرب قم با کمبود مواجه هستیم.



وی با بیان اینکه اتخاذ تدابیر لازم برای جبران کمبود آب در قم ضروری است، ابراز داشت: این کمبود باید با روشهای مختلف مدیریت شود که بخش اعظمی از آن همکاری و کمک مردم را طلب می‌کند.



کاهش 20 درصدی مصارف آب در قم ضروری است



مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: امسال شعاری که ما در قم مطرح کردیم این است که شهروندان حداقل 20 درصد از مصارف آب خود را کاهش دهند.



وی تصریح کرد: البته برای جبران کمبود آب در قم دستگاه‌های اجرایی و مسئولان تامین آب بایستی اقداماتی را به انجام برسانند که بخشی را انجام داده و بخشی را در حال برنامه ریزی و اجرا هستند.



ثمره‌هاشمی تامین منابع جدید برای جبران کمبود آب را از جمله اقدامات دستگاه‌های تامین آب برشمرد و اظهار داشت: در همین راستا تلاش ما این است از طریق حفر چاه‌های جدید، اجاره برخی از چاه‌های کشاورزی و استفاده از برخی از چاه‌ها که در اختیار برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها است بخشی از کمبود آب در قم را جبران کنیم.



وی بیان داشت: البته در این زمینه مردم باید همیاری و همکاری بیشتری را داشته باشند تا بتوانیم از کنار بحرانی که به وجود آمده و هم‌اکنون در آغاز فصل گرما در ابتدای آن قرار داریم به آسانی عبور کنیم.



توجه دولت به مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند



مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختصاص بودجه‌های مناسب از سوی دولت به مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، اظهارداشت: البته بودجه کشور برای کارهای بزرگ و تعدد مسائلی که در بخش آب وجود دارد پاسخگو نیست.



وی افزود: به همین دلیل بهترین راه برای عبور از مشکلات ناشی از کمبود آب مدیریت مصرف و کنترل مصرف است که به شکل دوجانبه هم از طرف مردم و هم از طرف دستگاه‌های مسئول باید عملیاتی و اجرا شود.



ثمره‌هاشمی در ادامه با مقایسه سرانه مصرف آب در ایران و سایر نقاط دنیا اظهار داشت: مصرف آب در کشور ما بالا و غیرمنطقی است که لازم است مردم در این زمینه توجه جدی داشته باشند.



باید از قطره ‌قطره آب حفاظت کنیم



وی با تاکید بر اینکه باید از قطره قطره آب حفاظت کنیم، خاطرنشان کرد: عبور از خشکسالی و بحران کم‌آبی نیازمند مصرف بهینه و صحیح این مایع حیاتی است.



مشاور وزیر نیرو افت کیفیت آب را از جمله چالش‌های کم‌آبی و افزایش برداشت از سد 15 خرداد و منابع آب زیر زمینی دانست و ابراز داشت: با توجه به شرایطی که هم اکنون در استان قم از نظر کم‌آبی و خشکسالی حاکم است، باید مردم تلاش کنند میزان مصرف خود را از آب به حداقل خودش برسانند.



وی با تاکید بر عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری اظهارداشت: ضرورت دارد سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به ویژه شهرداری برای اینکه مردم دچار قطع آب و افت فشار نشوند حتما آبیاری فضای را از آب شرب به آب غیر شرب چاه‌های تحت اختیار تغییر دهند و زمان آبیاری فضای سبز را نیز به نیمه شب تغییر دهند.



تلاش برای عرضه وسایل کاهنده مصرف آب به صورت یارانه‌ای

ثمره‌هاشمی استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب را از جمله عوامل موثر در کاهش مصرف ذکر کرد و ابراز داشت: استفاده از این وسایل به ویژه بعد از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صلاح اقتصاد خانوار خواهد بود.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت نیرو قصد ندارد همانند لامپهای کم‌مصرف، وسایل کاهنده مصرف آب را به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهد، اظهار داشت: با توجه به اینکه احمدی‌نژاد خود مبتکر طرح توزیع یارانه‌ای لامپ‌های کم‌مصرف به مردم بود، بنده حدود دوماه قبل طی نامه‌ای و به امضای وزیر نیرو پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه دادم مبنی بر اینکه اعتباری در اختیار وزارت نیرو برای یارانه وسایل کاهنده مصرف آب قرار دهد.



مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: امیدواریم اعتباری در این زمینه اختصاص یابد تا بتوانیم وسایل کاهنده مصرف را به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهیم.



وی تصریح کرد: البته امیدواریم مردم از همین امروز با آینده نگری برای حفظ منافع ملی و توجه به رفاه و آسایش خود حتما از هر روش و طریقی که می تواند در کاهش مصرف آب تاثیر بگذارد استفاده کنند.



سالانه 144 میلیون مترمکعب آب از سرشاخه‌های دز به قم خواهد می رسد

ثمره‌هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالعات صورت گرفته در ارتباط با انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم ابراز داشت: با انتقال این آب به قم، تامین آب این شهر تا افق 1420 پایدار و مطمئن خواهد بود، البته شهرهای دیگری نیز در مسیر این انتقال دارند که بخشی ازاین آب به این شهرها اختصاص می‌یابد.



وی با بیان اینکه سالانه 144 میلیون متر مکعب آب از سرشاخه‌های دز به قم خواهد رسید، اظهار داشت: مقام معظم رهبری نسبت به اجرای این پروژه عنایت جدی داشتند و بخش اعظم هزینه این پروژه با دستور ایشان تامین شده است تا هرچه زودتر این پروژه اجرا شود.



وی تاکید کرد: روند اجرای پروژه خوب بوده است و مشکل اعتباری در حال حاضر در عملیات اجرایی این پروژه وجود ندارد.



مشاور وزیر نیرو اجرای تونل، ایجاد کانال، احداث سد، اجرای خط لوله انتقال و... را از جمله بخش‌های مختلف این پروژه برشمرد و ابراز داشت: تقریبا تمام این موارد همزمان به پیش می‌رود و امیدواریم این پروژه تا پایان سال آینده به پایان برسد و آب سرشاخه‌های دز وارد شبکه‌های آب قم شود و مردم طعم گوارای این آب را بچشند.



آب‌بهای کنونی بسیار پایین تر از قیمت تمام شده است



وی در بخش دیگری با اشاره به هزینه‌های هنگفت تامین آب خاطرنشان کرد: جدای از اینکه آب ارزش ذاتی و اقتصادی بالایی دارد، هزینه‌های تولید آب و تزریق آن به شبکه آب شرب بسیار بالاست.



ثمره‌هاشمی اظهار داشت: از همکارانم خواسته‌ام که از اقشار مختلف مردم برای بازدید از مراحل مختلف استحصال و تصفیه و انتقال آب دعوت کنند تا مردم از نزدیک با فعالیت‌های صورت گرفته آشنا شوند.



وی با بیان اینکه هزینه‌های این مراحل بسیار بالاست، گفت: دولت نهم و دهم و شخص دکتر احمدی‌نژاد توجه ویژه‌ای به آب کشور داشته‌اند و اعتبارات سنگینی در این زمینه اختصاص داده‌اند.



مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: هرچند که تأمین آب بسیار گران تمام می‌شود اما قیمتی را که مردم می پردازند در مقابل قیمت تمام شده بسیار پایین است بنابر این از مردم درخواست می‌کنیم ضمن اینکه از مصرف بی‌رویه که مصداق اسراف و گناه است پرهیز کنند در حفظ سرمایه‌‌های سنگینی که صرف تولید آب شده دقت داشته باشند.