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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

دو زمین لرزه جنوب کرمان را به لرزه درآورد

دو زمین لرزه جنوب کرمان را به لرزه درآورد

کرمان - خبرگزاری مهر: دو زمین لرزه 4 و 4.3 ریشتری ساعاتی پیش منطقه زلزله خیز فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ساعاتی پیش دو زمین لرزه شدید شهر فاریاب از توابع شهرستان کهنوج در جنوب کرمان را لرزاند.

این دو زمین لرزه به فاصله یک دقیقه و با شدت 4 ریشتر و 4.3 ریشتر به مرکزیت فاریاب رخ داده است.

زمین لرزه اول ساعت 8 و 43 دقیقه در مشخصات جغرافیایی 57.35 درجه طول جغرافیایی و 28.18 درجه عرض جغرافیایی به شدت 4 ریشتر رخ داد.

زمین لرزه دوم نیز ساعت 8 و 44 دقیقه در عمق 32 کیلومتری زمین و با شدت 4.3 ریشتر و با مشخصات جغرافیایی 57.32 درجه طول جغرافیایی و 28.18 درجه عرض جغرافیایی اتفاق افتاده است.

از میزان خسارت این دو زمین لرزه تاکنون گزارشی ارائه نشده است.
 

کد مطلب 1100674

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