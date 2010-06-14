دو زمین لرزه جنوب کرمان را به لرزه درآورد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ساعاتی پیش دو زمین لرزه شدید شهر فاریاب از توابع شهرستان کهنوج در جنوب کرمان را لرزاند.

این دو زمین لرزه به فاصله یک دقیقه و با شدت 4 ریشتر و 4.3 ریشتر به مرکزیت فاریاب رخ داده است.

زمین لرزه اول ساعت 8 و 43 دقیقه در مشخصات جغرافیایی 57.35 درجه طول جغرافیایی و 28.18 درجه عرض جغرافیایی به شدت 4 ریشتر رخ داد.

زمین لرزه دوم نیز ساعت 8 و 44 دقیقه در عمق 32 کیلومتری زمین و با شدت 4.3 ریشتر و با مشخصات جغرافیایی 57.32 درجه طول جغرافیایی و 28.18 درجه عرض جغرافیایی اتفاق افتاده است.

از میزان خسارت این دو زمین لرزه تاکنون گزارشی ارائه نشده است.

