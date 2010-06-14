علی بروغنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامه نگاری رئیس جمهور با شورای نگهبان و عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت به بهانه ایرادات قانونی گفت : به نفع مجلس، دولت، مردم و نظام است که هر کس وظیفه قانونی خود را انجام دهد.

وی افزود: حتی رعایت و اجرای یک قانون ضعیف بهتر از نبود قانون است، دولت هم اگر انتقادی داشت ضمن اجرای قانون می تواند از مجلس درخواست کند که نسبت به اصلاح آن قانون اقدام نماید، تاکید رهبر معظم انقلاب هم بر این است که باید بین مجلس و دولت همکاری وجود داشته باشد اما دو قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور، گفت: این نامه ای که از سوی شورای نگهبان در پاسخ به آقای احمدی نژاد نوشته شد، وظیفه دولت را برای اجرای هر چه سریعتر و بهتر قوانین سنگین تر کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت تعلل دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس و تائید شده از سوی شورای نگهبان، مجلس چه اقداماتی برای ملزم کردن دولت به اجرای قانون انجام خواهد داد؟ تصریح کرد: دو رویکرد در این زمینه وجود دارد که باید بین آن تفکیک قائل شد.

بروغنی ادامه داد: اگر دولت برای اجرای قوانین تصویب و تائید شده از سوی مجلس و شورای نگهبان زمانی بخواهد که نسبت به تامین زیرساخت های اجرای آن قانون به منظور اجرای هر چه بهتر آن عمل کند، این موضوع جای اشکال نیست، اما اگر دولت مخالف قانون مصوب مجلس و تائید شده از سوی شورای نگهبان باشد، آنگاه قضیه متفاوت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مخالفت دولت با قوانین تصویب و تائید شده و عدم اجرای آن، مجلس می تواند از ابزار نظارتی خود همچون تذکر، سئوال از وزیر و یا حتی رئیس جمهور و در نهایتا استیضاح وزیران مربوطه در این راه و به منظور اجرای قانون بهره بگیرد.