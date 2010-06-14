محمدرضا تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس عنوان کرد: متاسفانه مسئولان تربیت بدنی هرمزگان سالن تمرین مجموعه‌ ورزشی حجاب که محل تمرین بدمینتون آقایان بود را به طور کامل در اختیار بانوان قرار داده اند و مردان جایی برای تمرین کردن ندارند.

وی ادامه داد: در شهر بندرعباس فقط سه مجموعه ورزشی وجود دارد که دو مجموعه دیگر هم یک روز در میان در اختیار بانوان قرار دارد و در سایر روزها هم در اختیار رشته‌های دیگر ورزشی است.

تهرانی بیان کرد: در گذشته هم فقط شش ساعت در هفته این سالن در اختیار ورزش بدمینتون قرارمی‌گرفت که با این تعداد ساعت نمی‌شود برای کسب مقام‌های بدمینتون کشوری برنامه ریزی کرد و هم اکنون این مقدار زمان کم را از ورزش بدمینتون گرفته اند.

وی اظهار داشت: بنده فکر می‌کنم که مسئولان تربیت بدنی اطلاعات کافی در اختیار استاندار قرار نمی‌دهند به این دلیل چنین تصمیماتی در سطح ورزش استان گرفته می‌شود.

تهرانی یادآور شد: از زمانی که بنده در سال 87 مسئولیت هیئت را بر عهده گرفتم ابتدا به کارهای زیربنایی پرداختم و سپس با برگزاری کلاس‌های داوری درجه سه و برگزاری لیگ استانی با حضور هشت تیم و راهی کردن تیم جوانان هرمزگان به مسابقات قهرمانی کشور سطح بدمینتون استان نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده است.

وی ادامه داد: امسال هم میزبانی مسابقات لیگ دسته دوم کشور را به دست آورده‌ایم که بنده قول می‌دهم که با در اختیار قرار گرفتن امکانات تمرینی مناسب تیم هرمزگان به مسابقات لیگ دسته اول کشور صعود کند.

تهرانی ادامه داد: استعدادهای زیادی در هرمزگان وجود دارد که هیئت طرح‌هایی مثل ثبت نام رایگان افراد 5 تا 7 سال در مدرسه بدمینتون استان و آموزش بدمینتون در زنگ ورزش مدارس از سال آینده تحصیلی برای استعدادیابی به اجرا در خواهد آورد.

وی همچنین تاکید کرد: طی مذاکراتی که با شهرداری انجام شده است برای گسترش ورزش همگانی یک زمین بدمینتون در تیر ماه امسال افتتاح می‌شود که در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

تهرانی در پایان عنوان کرد: ما خودکفاترین هیئت بدمینتون کشور هستیم و تمام امکانات مثل راکت، البسه ورزشی و تور بدمینتون توسط خود هیئت تامین می‌شود و اداره تربیت بدنی هیچ امکاناتی در اختیار هیئت قرار نمی‌دهد و متاسفانه آقای محمدی اصل همیشه می‌گوید که باید برنامه ریزی کنید ولی ما چگونه می‌توانیم برنامه ریزی کنیم در حالیکه هیئت ما حتی یک دفتر اداری ساده هم ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد که مجموعه حجاب در اختیار مردان هم قرار بگیرد تا بدمینتون مردان از حالت تعطیلی در بیاید و همچنین تاکید می‌کنم که مسئولان ورزش کشور به کسانی بها بدهند که مسئولیت ورزشی را برای خدمت به خود ورزش می‌خواهند نه برای درآمدهای شخصی.