فوتبال ایران سرشار از استعداد‌ است/ تبدیل یزد به قطب فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، مهدی خبیری در حاشیه نشست آسیا ویژن استان یزد، ایران را به لحاظ بازیکنان تکمیلی و استقبال مردم از بازیها و مسابقات با کشورهای صاحب فوتبال برزیل و آرژانتین مقایسه کرد و اظهار داشت: اگر زیرساختها و مدیریت در ورزش و فوتبال اصلاح شود به موفقیتهای چشمگیری در این عرصه دست خواهیم یافت.

وی موفقیتهای کسب شده در فوتبال در دهه ‌های اخیر را متکی به تک ستاره ‌هایی نظیر حجازی، کلانی، پروین، دایی، عزیزی و ... دانست و افزود: هر موقع در تیم ملی به مقام و موفقیتی دست یافته ‌ایم، مربوط به زمانی بوده است که از ستاره‌ های تکنیکی برخوردار بوده ‌ایم.

خبیری خاطرنشان کرد: اگر می‌ بینیم فرانسه در سال 1998 میلادی قهرمان جام جهانی می‌ شود، این حاصل یک برنامه ‌ریزی 10 ساله و هدفمند است.

خبیری با اشاره به اجرای طرح آسیا ویژن و افتتاح این طرح در استان یزد بیان داشت: طرح آسیا ویژن که می‌ توان آن را از پروژه ‌های مهم "محمد بن همام" رئیس کنفدراسیون آسیا دانست، در ایران از زمان ریاست دکتر دادکان بر فدراسیون فوتبال ایران آغاز شد و در حاضر استانهای اصفهان، فارس و همدان گامهای موثری در اجرای طرح آسیا ویژن در کشور برداشته ‌اند.

رئیس کمیته آسیا ویژن فدراسیون فوتبال، طرح آسیا ویژن را یک طرح منسجم و جامع عنوان کرد و ادامه داد: هدف از اجرای این طرح در کشورهای آسیایی، برقرار کردن تعادل و توازن بین همه ارکانهای فوتبال و کمیته ‌های مختلف از جمله مربیان، داوران، بازیکنان، باشگاه‌ها و تیم‌های فوتبال است.

یزد ظرف پنج سال آینده به قطب فوتبال کشور تبدیل می شود

وی اظهار امیدواری کرد: استان یزد و هئیت فوتبال این استان بتواند با هماهنگی لازم با فدراسیون فوتبال و نظارت و حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، با اجرای دقیق برنامه ‌های طرح چشم ‌انداز توسعه فوتبال آسیا در فاصله زمانی دو تا پنج سال آینده به یکی از قطبهای فوتبال کشور تبدیل شود.

استاندار یزد نیز در این مراسم بر اهمیت حمایت بخش مدیریت و صنعت از ورزش استان تاکید کرد و افزود: امام راحل همواره ورزشکاران را مورد تشویق و ترغیب قرار می‌ دادند و رهبر معظم انقلاب نیز در عرصه نظری و عملی بر اهمیت ورزش تاکید کرده و تحصیل، تهذیب و ورزش را سه عامل موفقیت و پیشرفت جوانان دانستند.

محمدرضا فلاح ‌زاده با اشاره به سابقه فوتبال در ایران و استان یزد از وجود چهار نسل پیشکسوت فوتبال در استان و تجربیات ذی‌ قیمت در عرصه این ورزش به عنوان نکات پر اهمیت در فوتبال استان یزد، یاد کرد.

تنظیم سند توسعه ورزش برای استان یزد ضروری است

وی تنظیم سند توسعه ورزش در تمامی ابعاد برای همه مردم و همه مقاطع سنی و در راستای سلامت اجتماعی را امری ضروری دانست.

وی خواستار برنامه‌ ریزی جامع، اجرای دقیق برنامه‌ ها، ارزیابی مداوم از پیشرفت برنامه و تلاش همه جانبه در راستای ارتقاء جایگاه ورزش استان از سوی مسئولان مستقیم اجرای طرح آسیا ویژن در استان یزد شد.

فلاح‌ زاده، برنامه ‌ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی، ترویج فرهنگ ورزش جوانمردانه در میان بازیکنان و طرفداران و تاکید بر سلامت جسمانی و روحانی ورزشکاران را از اهداف مهمی دانست که باید مورد تاکید آسیا ویژن قرار گیرد.

وی همچنین خواستار تکریم و تقدیر از پیشکسوتان و مشارکت نهادهای دولتی و مردمی در گسترش ورزش در جامعه شد.

طرح چشم‌ انداز فوتبال آسیا (آسیا ویژن) در استان یزد با حضور اعضای دپارتمال ویژن آسیا در کنفدراسیون فوتبال آسیا، استاندار یزد و مسئول هئیت فوتبال استان روز گذشته در یزد افتتاح شد و به مدت سه روز با کارگرو‌ه‌ ها و کمیسیونهای مختلف ادامه دارد.