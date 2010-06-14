آغاز رسمی مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی از صبح امروز در 6 استان

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین کیانی با اشاره به اینکه مرحله نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از صبح امروز دوشنبه و به صورت رسمی در 6 استان اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان آغاز شده اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده مرکز آمار ایران، دو میلیون و 150 هزار و 150 سرپرست خانوار در این 6 استان که فرم اقتصادی خانوار را در سال 87 پر کرده اند می توانند شماره کارت بانکی یا شماره حساب خود را در سامانهREFAHI.IR ثبت کنند و پیش بینی ما این است که حدود 80 تا 90 درصد از این تعداد به ثبت شماره کارت یا حساب بانکی خود اقدام کنند.

کیانی با اشاره به اجرای موفق طرح آزمایشی در سه استان ایلام، خراسان شمالی و گیلان ابراز امیدواری کرد که اجرای رسمی این طرح که همزمان با حلول ماه مبارک رجب آغاز می شود با موفقیت به اهداف خود دست یابد.

مدیرکل هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه افزود: دریافت شماره حساب سرپرستان خانوار برای واریز نقدی یارانه ها نخستین مرحله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست که به مدت یک هفته اجرا می شود.

مدیرکل هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره برخی تغییرات در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در6 استان گفت: در مرحله آزمایشی از هموطنان درخواست شده بود که شماره حساب خود را در سامانه ثبت کنند اما در مرحله اجرای رسمی طرح، افراد باید شماره کارت بانکی خود را ثبت کنند.

وی افزود: در صورتی که افراد فاقد کارت بانکی هستند می توانند شماره حساب متمرکز خود را به سامانه ارائه کنند.

وی تاکید کرد: تنها شماره حساب کارتی مورد قبول است که نام سرپرست خانوار روی آن کارت درج شده باشد و شماره کارتهای هدیه و بن کارتهای کتاب به هیچ عنوان پذیرفته نمی شوند.

وی تاکید کرد: شماره حساب سرپرستان خانوار تنها به صورت اینترنتی ثبت می شود و هموطنان در استانهای یاد شده می توانند با مراجعه به سامانهREFAHI.IR نسبت به ثبت شماره حساب خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: نمایندگانی از وزارت رفاه و تامین اجتماعی از امروز در استانداریهای 6 استان یاد شده مستقر هستند تا با نظارت دقیق پاسخگوی سوالات و ابهامات افراد باشند.

وی افزود: هموطنان برای رفع ابهامات و سوالات خود می توانند به پست الکترونیکی HESAB@REFAH.GOV.IR ایمیل بزنند. همچنین نمایندگان وزارت رفاه در محل استانداریها در این زمینه پاسخگو هستند.

مدیرکل هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه با اشاره به این که بر اساس نتایج مرحله آزمایشی 86 درصد مردم در استان های ایلام، خراسان شمالی و گیلان برای ثبت شماره حساب اقدام و 14 درصد نیز از اعلام شماره حساب خودداری کردند، اظهار کرد: پیش بینی می شود حدود 10 درصد از این تعداد، خود انصرافی برای دریافت نقدی یارانه ها باشد که جای قدردانی بسیار دارد.

کیانی با اشاره به تعداد خانوارهای این 6 استان که در سال 87 فرم اقتصادی را پر کرده اند، تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت شده مرکز آمار، در اردبیل 301 هزار و 812 خانوار، سمنان 155 هزار و 272 خانوار، سیستان و بلوچستان 453 هزار و 698 خانوار، کهگیلویه و بویر احمد 135 هزار و 844 خانوار، مازندران 789 هزار و 414 خانوار و هرمزگان 314 هزار و 110 خانوار می توانند شماره کارت بانکی یا شماره حساب خود را در این یک هفته ثبت کنند.