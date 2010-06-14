"راز پیرمردها" پایان هفته کلید می‌ خورد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان فیلم تلویزیونی "راز پیرمردها" درباره عده‌ای پیرزن و پیرمرد است که در کنار هم به خوبی زندگی می‌کنند. تا اینکه آنها برای یک مهمانی دعوت می‌شوند و ...

در این فیلم شراره رخام، مهتاج نجومی، داریوش اسد زاده، داوود فتحعلی بیگی، ابراهیم آبادی، کیانوش گرامی، محمود بهرامی، ملکه رنجبر، وحید نگاه، معصومه موسوی، اکرم حاتمی، مجید شهریاری، محمد فیاضی، وحید امیرآبادی و مجید صادق نیا بازی می‌کنند.

عوامل فیلم "راز پیرمردها" عبارتند از مدیر تصویر برداری: سامان شعبانی، بازیگردان: شراره رخام، نویسنده: شهناز روستایی، مدیر صدابرداری: علی عدالت دوس، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیرتولید: فرهاد شکری، مدیر برنامه‌ریزی: مژگان طباطبائی، دستیار اول کارگردان: بهمن حسینی، طراح صحنه و لباس: م. صفرخانی، عکاس: بهمن حسینی و روابط عمومی: زهرا فرود.